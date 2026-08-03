iPhone 20 krijgt maar liefst 8 grote verbeteringen: dit zijn ze

Apple viert in 2027 het twintigjarig bestaan van de iPhone en brengt dan de iPhone 20 uit met volgens de laatste geruchten 8 grote verbeteringen.

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iPhone 20 krijgt maar liefst 8 grote verbeteringen

De iPhone 20 zou veel verbeteringen krijgen en op meerdere vlakken flink verschillen van de huidige iPhones. Op basis van de nieuwste informatie worden er volgens AppleTrack op YouTube maar liefst acht grote veranderingen verwacht. We zetten ze voor je op een rij en je kunt de video hieronder bekijken.

1. Een ‘curvy’ ontwerp

De jubileum-iPhone krijgt vermoedelijk een van de grootste designupdates sinds de iPhone X. Volgens de geruchten kiest Apple voor een veel moderner en ronder uiterlijk, waarmee het toestel duidelijk afwijkt van de huidige generatie iPhones. Het gebogen ontwerp zou in twee formaten verkrijgbaar kunnen zijn: 6,3 inch en 6,9 inch.

2. Scherm zonder zichtbare uitsparingen

Een andere belangrijke verandering zit in het scherm zelf. Apple zou namelijk werken aan een scherm zonder zichtbare notch of Dynamic Island. Camera’s en sensoren worden daarbij onder het scherm verwerkt, waardoor vrijwel de volledige voorkant uit display bestaat.

3. Meer glas

Ook het materiaal van de behuizing wordt anders. Volgens de geruchten maakt Apple veel meer gebruik van glas, waardoor het toestel een bijzonder premium uiterlijk krijgt, wat beter aansluit bij het idee van een speciale jubileumeditie.

4. Nieuwe cameratechnologie

Op cameragebied worden eveneens verbeteringen verwacht. Het toestel maakt waarschijnlijk gebruik van nieuwe technologie die de beeldkwaliteit verder moet verhogen. Volgens geruchten maakt de iPhone 20 een enorme sprong voorwaarts met een sensor van 200 MP, in ieder geval voor de hoofdcamera. Daarmee zou de iPhone 20 qua megapixels op gelijke voet komen te staan met de telefoons uit de Ultra Galaxy S-serie van Samsung.

5. Beeldstabilisatie

Naast de extra megapixels wordt de ultragroothoeklens waarschijnlijk uitgerust met optische beeldstabilisatie. Dit zorgt ervoor dat video-opnames vloeiender en minder schokkerig worden.

6. Nieuwe knoppen

Met de iPhone 20 zouden fysieke knoppen wel eens tot het verleden kunnen behoren. Er gaan geruchten dat Apple de fysieke knoppen gaat vervangen door solid-state knoppen die haptische feedback geven. Dit zou de iPhone 20 beter waterbestendig moeten maken. Geruchten over haptische knoppen doen al zeker sinds 2022 de ronde. Afgelopen oktober verscheen er zelfs een bericht over een patent voor haptische knoppen op de iPhone 20.

7. Geen luidsprekers

Apple zou de luidsprekerrooster aan de onderkant van de iPhone 20 wel eens kunnen verwijderen. In plaats daarvan zou Apple gebruikmaken van een ’trillingstechnologie’ waarvoor geen uitsparing voor de luidspreker nodig is. De trillingen zouden dan voor het geluid zorgen. Naar verluidt zou dit voor het eerst worden toegepast in een OLED-iPad mini die later dit jaar op de markt zou komen.

8. Nieuwe batterijtechniek

Ook de batterij krijgt mogelijk een flinke upgrade. De verwachtingen wijzen op nieuwe accutechnologie die zowel de capaciteit als de efficiëntie verbetert. Dat kan resulteren in een langere gebruiksduur zonder dat het toestel groter hoeft te worden.

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Nog veel is onzeker

Hoewel de eerste geruchten inmiddels een aardig beeld schetsen, is het belangrijk om te benadrukken dat Apple zelf nog niets heeft bevestigd. De verwachte iPhone verschijnt bovendien pas in het jubileumjaar, waardoor de plannen de komende tijd nog kunnen veranderen. Toch wijzen de huidige berichten erop dat de iPhone 20 een van de meest ingrijpende verbeteringen van de afgelopen jaren ondergaat. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!