‘iPhone SE 2 klaar voor onthulling, ook nieuwe iMac en Mac mini op komst’

Apple zou zich in de laatste fase bevinden van de iPhone SE 2 lancering. Een nieuw gerucht stelt dat het bedrijf inmiddels de laatste hand heeft gelegd aan alle voorbereidingen. Ook hoeven we niet lang op een nieuwe Mac mini en iMac te wachten.

‘iPhone SE 2 klaar voor lancering’

Het nieuws is afkomstig van Digitimes, die zich beroept op een anonieme bron die in een Taiwanese Apple-fabriek werkt. Deze stelt dat Apple de volledige lijst afgevinkt heeft met alles wat er moet gebeuren om de SE 2 uit te brengen.

Het gerucht spreekt andere recente verhalen tegen, die juist beweerden dat Apple de SE 2 zou uitstellen. Door het coronavirus zouden meerdere fabrieken hun deuren moeten sluiten, wat voor productieproblemen zou zorgen van het nieuwe budgetmodel.

Die geruchten worden door de bron van Digitimes nu tegengesproken: ‘Apple staat op het punt een nieuwe iPhone met een lcd-scherm uit te brengen, die vooralsnog iPhone SE 2 wordt genoemd’, schrijft de website.

Ook nieuwe Mac mini en iMac op komst

Niet veel later deelde Twittergebruiker CoinX een drietal voorspellingen. CoinX staat bekend om zijn betrouwbare geruchten, waarmee hij al meerdere malen de komst van een nieuw Apple-product vroegtijdig mee bevestigd heeft. Nu stelt hij dat we ‘binnenkort’ een nieuwe iMac en een nieuwe Mac mini te zien krijgen. Ook is hij er honderd procent zeker van dat de nieuwe iPad een verbeterde camera krijgt. Hiermee doelt hij waarschijnlijk op de iPad Pro 2020.

Mochten deze geruchten kloppen, dan belooft maart een drukke maand te worden voor Apple-liefhebbers. We houden bij iPhoned dan onze brievenbus ook goed in de gaten, zodat we jou zo snel mogelijk kunnen vertellen wat de datum van Apples eerste event van 2020 is.

Meer over de iPhone SE 2

De iPhone SE 2 (of iPhone 9) wordt de opvolger van de iPhone SE uit 2016, maar krijgt wel een ander design. Apple zou het ontwerp van de iPhone 8 gebruiken, uitgebreid met onder meer een grotere cameralens. Het toestel heeft een 4,7 inch lcd-scherm, kan draadloos worden opgeladen en draait op dezelfde razendsnelle A13-chip als de iPhone 11 en iPhone 11 Pro.

Dat moet het een aantrekkelijk toestel maken voor mensen die op zoek zijn naar een degelijke smartphone waar je jaren mee vooruit kunt, zonder daarvoor meer dan 500 euro te betalen. Volgens de meest recente geruchten overweegt Apple namelijk een prijs van 399 dollar. In onderstaande video zetten we al onze iPhone SE 2 verwachtingen voor je op een rijtje. Zo ben je in een paar minuten weer helemaal bijgepraat over dit nieuwe budgettoestel.