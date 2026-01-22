iPhone 18 krijgt een handige verbetering (waarvan je dagelijks iets gaat merken)

Apple werkt aan een handige verbetering bij de iPhone 18, die dagelijks van pas gaat komen. Om deze verandering gaat het!

Verbetering bij de iPhone 18

Apple is begonnen met de ontwikkeling van de iPhone 18-serie! De volgende generatie van de iPhone bestaat opnieuw uit drie modellen, net als bij de iPhone 17-serie het geval is. Het is de verwachting dat de iPhone 18, iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden voorzien van nieuwe processors. Bij de iPhone 18 wordt dat de A20-chip, de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max draaien naar verluidt op de A20 Pro-chip.

Met de nieuwe processors worden de toestellen weer een stuk sneller, maar dat is misschien niet de belangrijkste verbetering bij de iPhone 18. Volgens geruchten werkt Apple aan een verbeterd display voor het basismodel van de iPhone 18-serie. Van deze aanpassing ga je dagelijks iets merken, want het scherm van de iPhone 18 wordt veel feller. Het nieuwe display moet altijd duidelijk afleesbaar zijn, zelfs bij veel zonlicht.

Scherm wordt veel feller

Het is opvallend dat Apple bij de iPhone 18 kiest voor een feller scherm, want een soortgelijke verbetering zagen we al bij de iPhone 17. Het basismodel van 2025 beschikt over een piekhelderheid van 3000 nits, terwijl dit bij de iPhone 16 nog 2000 nits was. Het display van de iPhone is recent dus al feller geworden, maar bij de iPhone 18 gaat Apple nog een stap verder.

Het is nog onduidelijk hoeveel feller het scherm van de iPhone 18 wordt. Mogelijk past Apple voornamelijk de standaard helderheid van het display aan. Bij de iPhone 15, iPhone 16 en iPhone 17 is dat nog 1000 nits, bij de iPhone 18 ligt die helderheid vermoedelijk hoger.

Apple’s nieuwe eisen zorgen in ieder geval voor problemen bij BOE, de Chinese leverancier achter de iPhone-schermen. BOE voldoet naar verluidt niet aan de eisen die Apple stelt voor de hogere schermhelderheid. Een deel van de productie wordt daarom door Samsung Display overgenomen.

Scherm van de iPhone 17.

Meer over de iPhone 18

De schermhelderheid van je iPhone is een belangrijk onderdeel, waarvan je iedere dag de voordelen merkt. Eerdere toestellen beschikken over een minder fel scherm, dat moeilijk afleesbaar is in een omgeving met veel licht. Apple heeft de afgelopen jaren aan dat probleem gewerkt, zo heeft de iPhone 17 een scherm met een nieuwe coating die reflecties tegenhoudt. Bij de iPhone 18 zien we die coating waarschijnlijk opnieuw terug.

Het fellere scherm wordt een belangrijke verbetering bij de iPhone 18. Andere veranderingen zijn een aangepaste cameraregelaar en een C2-modem. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone 18-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je geen enkele nieuwe functie mist en precies weet wanneer de nieuwe iPhones in de winkels verschijnen!