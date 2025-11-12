De iPhone 18-serie van volgend jaar ziet er compleet anders uit

Je verwacht misschien dat de iPhone 18-serie van volgend jaar bestaat uit nieuwe versies van de iPhones uit de 17-serie, maar dat is niet zo.

De iPhone 18-serie ziet er anders uit

Na een lange periode waarin de iPhone-serie er elk jaar ongeveer hetzelfde uitzag, zagen we dit jaar een verandering doordat Apple het Plus-model verving door de iPhone Air. Inmiddels lijkt het erop dat de iPhone 18-serie van volgend jaar een nog grotere verandering ondergaat.

iPhone Air 2 is uitgesteld

Zo weten we sinds kort dat de opvolger van de iPhone Air is uitgesteld. Aanvankelijk voor onbepaalde tijd, maar inmiddels is duidelijk geworden dat Apple de iPhone Air 2 mogelijk alsnog in het voorjaar van 2027 op de markt brengt. Maar dus niet als onderdeel van de iPhone 18-serie.

De oorzaak van de vertraging is volgens het bericht dat Apple een tweede camera aan de achterzijde van het toestel wil toevoegen. Vóór deze wijziging in de planning meldden meerdere bronnen dat de iPhone 18-serie zou bestaan uit de iPhone Air 2, de iPhone 18 Pro en Pro Max, en de iPhone Fold.

Verandering iPhone 18-serie

Het is al langer bekend dat Apple de ‘reguliere’ iPhone 18 in het voorjaar van 2027 wil uitbrengen. Dit is tot nog toe niet veranderd. Als het klopt, bestaat de iPhone 18-serie in het najaar van 2026 uit slechts drie modellen:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold

Dit is om verschillende redenen best een vreemde line-up. Ten eerste zijn het slechts drie modellen en niet vier, zoals al jarenlang het geval is. Het betekent ook dat de ‘instapoptie’ dan de iPhone 18 Pro is, wat natuurlijk een enorme sprong is als je kijkt naar de aanschafprijs. Tot slot is de gloednieuwe premium iPhone Fold dan één van de drie modellen. Het is niet waarschijnlijk dat dit een massale hit wordt, althans niet gelijk in het begin.

iPhone 18 toch al in september 2026?

Het is niet alleen een vreemde line-up, het zal ook een enorme uitdaging zijn voor de winstcijfers van Apple. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat ze met deze iPhone 18-serie de iPhone-verkopen van het najaar van 2025 kunnen evenaren. Dat zou een reden kunnen zijn om de ‘reguliere’ iPhone 18 alsnog in september 2026 uit te brengen. Of dat gaat gebeuren, blijft voorlopig nog afwachten.

