iPhone 18 Pro (Max) krijgt vernieuwd scherm (met een belangrijke verbetering)

Piet-Jan Lentjes
11 mei 2026, 14:22
Op het eerste gezicht verandert er weinig aan de iPhone 18 Pro. Toch krijgt het toestel volgens geruchten een flinke scherm-upgrade.

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen waarschijnlijk een opvallende scherm-upgrade. Aan de buitenkant lijkt er weinig te veranderen, maar onder het display gebeurt er een hoop. Volgens nieuwe geruchten werkt Apple namelijk aan een vernieuwde OLED-techniek die vooral de batterijduur en beeldkwaliteit moet verbeteren.

Nieuwe schermtechniek: wat is LTPO+?

Dit klinkt misschien een beetje technisch, maar LTPO is de techniek die ervoor zorgt dat het scherm van de iPhone slim kan schakelen tussen verschillende verversingssnelheden. Daardoor werkt bijvoorbeeld het always on-display zonder dat je batterij meteen razendsnel leegloopt.

Met LTPO+ gaat Apple nog een stapje verder. Het scherm kan dan nog slimmer omgaan met energieverbruik en zich beter aanpassen aan de omgeving. Dit moet uiteindelijk ook resulteren in een betere batterijduur. Zeker bij functies zoals het always on-display kan dat een groot verschil maken. Daarnaast zeggen de geruchten dat het scherm beter zal reageren in donkere omgevingen.

Samsung en LG bouwen de schermen

Volgens de geruchten worden de nieuwe OLED-panelen geleverd door Samsung en LG. Fabrikant BOE zou dit jaar buiten de boot vallen, omdat Apple niet tevreden genoeg zou zijn over de kwaliteit en productie van de schermen.

Apple heeft zelf natuurlijk nog niets officieel bevestigd. Maar als deze geruchten kloppen, krijgt de iPhone 18 Pro een scherm-upgrade die je misschien niet direct ziet, maar uiteindelijk wél elke dag gaat merken!

