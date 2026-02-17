iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

iPhone 18 Pro (Max) prijzen: zo duur worden de nieuwe iPhones

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
17 februari 2026, 16:59
4 min leestijd
iPhone 18 Pro (Max) prijzen: zo duur worden de nieuwe iPhones

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar! Benieuwd hoeveel je gaat betalen? Dit zijn de verwachte prijzen van de iPhone 18 Pro (Max)!

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro (Max) prijzen

Het is inmiddels even geleden dat de iPhone 17-serie is aangekondigd, waardoor er steeds meer geruchten over de iPhone 18-serie opduiken. In 2026 staan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max op de planning. De nieuwe iPhones krijgen zowel onder als boven de motorkap belangrijke updates, maar dat zien we naar verluidt niet terug in de prijzen. Apple is volgens recente geruchten van plan om dezelfde beginprijzen te hanteren als bij de iPhone 17-serie.

Dat betekent dat de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max dezelfde prijzen als de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen. Goed nieuws dus als je de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max wilt halen in september, want je hoeft dan geen duurdere beginprijzen te verwachten. Benieuwd hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe iPhones van 2026? Dit zijn de verwachte startprijzen bij Apple:

iPhoneOpslagPrijs
iPhone 18 Pro256 GB1329 euro
iPhone 18 Pro512 GB1579 euro
iPhone 18 Pro1 TB1829 euro
iPhoneOpslagPrijs
iPhone 18 Pro Max256 GB1479 euro
iPhone 18 Pro Max512 GB1729 euro
iPhone 18 Pro Max1 TB1979 euro
iPhone 18 Pro Max2 TB2479 euro

Zie je de tabel niet? Bekijk hier de prijzen van de iPhone 18 Pro (Max).

iPhone 17 Pro serie

Nieuwe functies

Het is opvallend dat Apple geen verhogingen doorvoert bij de prijzen van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Door de opkomst van kunstmatige intelligentie is er veel meer vraag naar werkgeheugen in apparaten. Het werkgeheugen is zo een duurder onderdeel geworden, waardoor de prijzen van smartphones, laptops en computers mogelijk zullen stijgen. Bij de iPhone 18 Pro (Max) is dat naar verluidt nog niet het geval.

Je betaalt voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max dezelfde prijzen als Apple nu voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max vraagt. Daarvoor krijg je wel meer functies, want de nieuwe iPhones worden voorzien van de A20 Pro-chip. Deze komt mogelijk met 12 GB aan werkgeheugen, zodat de iPhone 18 Pro (Max) nog meer rekenkracht heeft. Verder verbetert Apple de frontcamera en krijgt de hoofdcamera voor het eerst een verstelbaar diafragma.

18 pro duurder

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

Bij het ontwerp van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden eveneens verbeteringen verwacht. Waar bij de iPhone 17 Pro (Max) de glazen en aluminium onderdelen nog duidelijk van kleur verschillen, moet dit bij de iPhone 18 Pro (Max) beter een geheel vormen. Het bredere camera-eiland zien we wel terug bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want die is nodig voor de geavanceerde zoomfuncties van de toestellen.

We moeten nog even wachten op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want de nieuwe iPhones verschijnen pas in september. Die maand weten we zeker welke nieuwe functies naar de iPhone 18 Pro (Max) komen en voor welke prijzen je de toestellen in huis haalt. Wil je niks missen van de iPhone 18-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de iPhone 18, iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 18-serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ Wanneer de pre-order start
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

Bekijk ook

iPhone 18 Pro (Max) krijgt nieuw ontwerp – met deze 3 veranderingen

iPhone 18 Pro (Max) krijgt nieuw ontwerp – met deze 3 veranderingen

12 februari 2026

Dit gerucht over de iPhone 18 klopt helemaal niet (maar wordt wel veel gedeeld)

Dit gerucht over de iPhone 18 klopt helemaal niet (maar wordt wel veel gedeeld)

11 februari 2026

iPhone 18 Pro camera: deze verbeteringen kun je verwachten

iPhone 18 Pro camera: deze verbeteringen kun je verwachten

10 februari 2026

Batterij van de iPhone 18 wordt nóg beter (maar alleen bij dit model)

Batterij van de iPhone 18 wordt nóg beter (maar alleen bij dit model)

9 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren