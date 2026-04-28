iPhone 18 Pro (Max) krijgt compleet nieuw onderdeel (dat heel handig is)

De toeleveranciers van Apple zijn begonnen met de productie van onderdelen voor de iPhone 18-serie en en daar zit een gloednieuw onderdeel bij.

iPhone 18 Pro (Max) krijgt nieuw onderdeel

Het nieuwe onderdeel waar we het over hebben, is voor een gloednieuwe camerafunctie van de iPhone 18 Pro. Het Chinese Sunny Optical is namelijk begonnen met de productie van een onderdeel dat nodig is voor de regeling van het diafragma in de lenzen van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro-lenzen met variabel diafragma

Het belangrijkste voordeel van een variabel diafragma, is dat je de scherptediepte kunt aanpassen. Je kunt een lichte scherptediepte gebruiken wanneer je een persoon wilt isoleren van de achtergrond, een gemiddelde scherptediepte wanneer je isolatie wilt terwijl de achtergrond nog steeds herkenbaar blijft, of een diepe scherptediepte wanneer je wilt dat alles in beeld scherp is, zoals bij een landschapsfoto. Er wordt al jaren verwacht dat Apple een lens met variabel diafragma in een iPhone gaat inbouwen, maar er zijn nu sterke aanwijzingen dat het eindelijk zover is.

Sunny Optical

Voor lenzen met een variabel diafragma is een actuator nodig om het diafragma te openen en te sluiten. Sunny Optical moet deze actuatoren nu al produceren, zodat LG vanaf ongeveer juni de cameramodules kan assembleren. Je moet overigens niet te veel te verwachten van zo’n variabel diafragma. iPhone-camera’s hebben al een zeer groot diafragma, maar bieden geen erg geringe scherptediepte omdat de sensor daar simpelweg te klein voor is. Het is wel nog altijd een kleine stap in de goede richting. ET News zegt erover:

“China’s Sunny Optical has started manufacturing actuators for Apple’s variable-aperture camera. An industry official with knowledge of the matter said, ‘The actuator manufacturer has recently started manufacturing parts, and LG Innotech will start manufacturing camera modules around June to July this year.'” “Het Chinese Sunny Optical is begonnen met de productie van actuatoren voor de camera met variabel diafragma van Apple. Een bron die op de hoogte is van de zaak, zegt: ‘De fabrikant van de actuatoren is onlangs begonnen met de productie van onderdelen en LG Innotech zal rond juni of juli van dit jaar beginnen met de productie van cameramodules.'”

Er zijn in het verleden al geruchten geweest over deze functie bij eerdere generaties iPhones. Er lijkt nu echter voldoende bewijs te zijn om er zeker van te zijn dat de functie daadwerkelijk in de iPhone 18 Pro en Pro Max verschijnt. We verwachten de nieuwe Pro-modellen in september van dit jaar.