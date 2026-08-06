Apple heeft iets moois in petto voor de iPhone 18 Pro. Deze drie functies staan al jaren op menig wensenlijstje!

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iPhone 18 Pro krijgt 3 nieuwe functies (waar we al jaren op wachten)

De iPhone 18 Pro komt er (als het goed is) in september aan en krijgt waarschijnlijk drie opvallende verbeteringen. Over deze functies wordt al jaren gepraat en nu lijkt Apple ze eindelijk naar de iPhone te brengen.

1. Camera met een variabel diafragma

De hoofdcamera van de iPhone 18 Pro krijgt mogelijk een variabel diafragma. De camera kan daarmee zelf bepalen hoeveel licht er binnenkomt.

Bij veel licht wordt de opening kleiner. In het donker kan de opening juist groter worden. Daardoor kan de iPhone betere foto’s maken in verschillende situaties. Ook kan Apple meer controle geven over de scherptediepte. Zo blijft het onderwerp scherp, terwijl de achtergrond mooi wazig wordt.

Deze functie werd eerder al voor de iPhone 17 genoemd. Volgens de nieuwste berichten gaat het nu bij de iPhone 18 Pro echt gebeuren.

2. Een kleinere Dynamic Island

De zwarte uitsparing bovenaan het scherm wordt waarschijnlijk een stukje kleiner. Het Dynamic Island zit sinds de iPhone 14 Pro op de iPhone en toont onder meer meldingen, muziek en timers.

Volgens geruchten wordt de uitsparing bij de iPhone 18 Pro ongeveer 35 procent kleiner. Je houdt daardoor meer ruimte over voor het scherm. Het is nog geen volledig scherm zonder gaatje, maar wel een duidelijke stap in die richting. Vooral bij video’s, games en apps kan het kleinere eiland prettiger zijn.

3. Apple maakt zijn eigen C2-modem

De derde verbetering zit aan de binnenkant. Apple wil de iPhone 18 Pro naar verluidt voorzien van een eigen C2-modem. Dit onderdeel regelt de verbinding met mobiele netwerken, zoals 5G.

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Apple gebruikt nu nog modems van Qualcomm, maar wil steeds meer onderdelen zelf maken. De nieuwe C2-chip moet sneller en zuiniger worden dan Apples eerdere modems. Dat kan zorgen voor een betere verbinding én mogelijk een langere batterijduur.

Nog even geduld

Alle drie de nieuwe functies klinken handig, maar Apple heeft de iPhone 18 Pro nog niet officieel aangekondigd, maar hoogstwaarschijnlijk komen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max in september uit.

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