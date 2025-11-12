De iPhone 18 Pro Max wordt waarschijnlijk de zwaarste iPhone ooit

Als gevolg van een aantal hardware-aanpassingen die Apple van plan is, wordt de iPhone 18 Pro Max mogelijk de zwaarste iPhone tot nog toe.

iPhone 18 Pro Max wordt zwaarste iPhone ooit

Het ziet ernaar uit dat Apple de afmetingen van de iPhone 18 Pro Max niet zal wijzigen en het toestel hetzelfde 6,9-inch scherm krijgt als de iPhone 17 Pro Max. Volgens het Weibo-account Instant Digital wordt de behuizing van de iPhone 18 Pro Max wel iets dikker, waardoor het gewicht boven de 240 gram uitkomt.

Volgens Instant Digital is het verschil tussen de twee generaties ongeveer 10 gram, wat betekent dat de iPhone 18 Pro Max zo’n 243 gram zwaar zal zijn. Daarmee is het toestel ongeveer 3 gram zwaarder dan de iPhone 14 Pro Max, het zwaarste model dat Apple momenteel produceert.

iPhone 14 Pro Max

Van roestvrijstaal en titanium naar aluminium

Door titanium te gebruiken in plaats van roestvrij staal maakte Apple de iPhone 15 Pro- en iPhone 16 Pro-modellen iets lichter. Voor de iPhone 17 Pro-modellen stapte Apple vervolgens over van titanium naar aluminium, maar door interne veranderingen en iets dikkere ontwerpen werd het gewicht desondanks hoger. De iPhone 17 Pro Max weegt 233 gram, de iPhone 16 Pro Max 227 gram. Dit zijn alle gewichten van de Pro Max-modellen op een rij:

iPhone XS Max: 208 gram

208 gram iPhone 11 Pro Max: 226 gram

226 gram iPhone 12 Pro Max: 228 gram

228 gram iPhone 13 Pro Max: 238 gram

238 gram iPhone 14 Pro Max: 240 gram

240 gram iPhone 15 Pro Max: 221 gram

221 gram iPhone 16 Pro Max: 227 gram

227 gram iPhone 17 Pro Max: 233 gram

233 gram iPhone 18 Pro Max: 243 grams?

Instant Digital geeft geen specifieke reden voor het vermeende dikkere ontwerp van de iPhone 18 Pro Max. De meest waarschijnlijke reden is een grotere batterij. Daarnaast gaat Apple mogelijk een nieuw type Vapor Chamber gebruiken die van roestvrij staal is gemaakt. Ook krijgt de hoofdcamera misschien een variabel diafragma en een nieuwe beeldsensor, en er worden veranderingen aan het Dynamic Island en Face ID verwacht. Welke verbeteringen verantwoordelijk zijn voor de gewichtstoename blijft onduidelijk.

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden naar verwachting in het najaar van 2026 gelanceerd.