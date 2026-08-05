Als je straks de iPhone 18 Pro wil kopen, moet je nu al beginnen met sparen. De nieuwe Pro-modellen worden waarschijnlijk een flink stuk duurder.

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Niet schrikken: zoveel duurder wordt de iPhone 18 Pro (Max) waarschijnlijk

Apple werkt aan de nieuwe Pro-iPhones die in september gaan verschijnen, maar daar hangt waarschijnlijk een hoog prijskaartje aan. Dit is hoeveel duurder de iPhone 18 Pro kan gaan worden.

iPhone 18 Pro wordt honderden euro’s duurder

Volgens Apple-analist Jeff Pu kan Apple de prijzen van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max met 250 tot 300 dollar verhogen. Dat is een veel grotere prijsstijging dan we de afgelopen jaren gewend zijn.

In de Verenigde Staten kost de iPhone 17 Pro momenteel minimaal 1099 dollar. De Pro Max begint daar bij 1199 dollar. Komt de voorspelling uit, dan kan de iPhone 18 Pro een vanafprijs krijgen van 1349 tot 1399 dollar. Voor de iPhone 18 Pro Max betaal je mogelijk 1449 tot zelfs 1499 dollar.

Door belastingen en andere kosten zijn iPhones hier duurder dan in de Verenigde Staten. In Nederland betaal je bij Apple 1329 euro (of € 1.149,- als wat beter rondkijkt) voor een iPhone 17 Pro en 1479 euro voor de iPhone 17 Pro Max (ook dit toestel is inmiddels wat goedkoper te vinden voor € 1.289,-).

Als we dan rekening houden met een flinke prijsstijging ga je voor de iPhone 18 Pro waarschijnlijk zo rond de 1600 euro betalen. Voor de iPhone 18 Pro Max ben je dan zelfs zo’n 1750 euro kwijt.

Waarom stijgen de prijzen van de iPhone zo hard?

De hogere prijs heeft volgens Pu vooral te maken met de onderdelen in de telefoon. De nieuwe iPhones krijgen naar verwachting een chip die met een kleiner en moderner productieproces van 2 nanometer wordt gemaakt. Zo’n chip is sneller en zuiniger, maar ook duurder om te produceren.

Daarnaast zijn geheugenonderdelen zoals DRAM en NAND flink in prijs gestegen. Deze onderdelen zijn nodig voor het werkgeheugen en de opslag van je iPhone. Door de snelle groei van kunstmatige intelligentie is er wereldwijd veel vraag naar chips en geheugen. Dat zorgt voor tekorten en hogere prijzen.

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Apple heeft nog niets gezegd over prijsstijgingen

Apple heeft nog niet bevestigd dat de iPhone 18 Pro duurder wordt. Het bedrijf wilde tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers ook niets zeggen over mogelijke prijsverhogingen.

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden naar verwachting in september onthuld. Dan zien we pas echt hoeveel je moet betalen. Maar als de iPhone 18 Pro duurder wordt, dan gaat het waarschijnlijk niet om een paar tientjes.

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