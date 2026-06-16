iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al een probleem: dit is er aan de hand

Apple presenteert de nieuwe iPhone 18 Pro (Max) pas in september, maar er zijn nu al aanwijzingen dat er dan een typisch probleem gaat zijn.

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iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al een probleem

De bekende Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital heeft een bericht gedeeld waaruit blijkt dat nu al duidelijk is dat de iPhone 18 Pro (Max) een probleem heeft. Hij zegt daarin dat de ‌iPhone 18 Pro‌ weer een behuizing van een aluminiumlegering heeft en dat de warmteafvoer uitstekend is. Alleen voegt hij daar een nadrukkelijk voorbehoud aan toe: net als de iPhone 17 Pro (Max) heeft de iPhone 18 Pro (Max) waarschijnlijk te kampen met loslatende lak.

Fixed Focus Digital wees er eerder al op dat het loslaten van de lak op de iPhone 17 Pro een veelvoorkomende klacht is. Apple classificeert het probleem echter als een inherent kenmerk van de gebruikte aluminiumlegering en noemt het normale slijtage. Fixed Focus Digital voegde er destijds aan toe dat Apple voor de iPhone 18 Pro hetzelfde ontwerp gebruikt, ondanks de genoemde zwakke punten.

Van titanium naar aluminium

De ‌iPhone 17 Pro‌ heeft afscheid genomen van de titanium frames die Apple de afgelopen twee jaar in de Pro-serie gebruikte. Apple is toen overgestapt op een unibody-ontwerp van geanodiseerd aluminium. Vrijwel direct na de lancering kwamen er echter al zorgen naar voren over de duurzaamheid van het oppervlak. Uit berichten bleek dat de modellen in Diepblauw en Kosmisch Oranje sneller krassen vertoonden dan de zilveren versie. Dit probleem wordt dus ook voor de iPhone 18 Pro (Max) verwacht.

Een kras-test door YouTuber JerryRigEverything bracht vervolgens wat nuance aan: hij ontdekte dat het grootste deel van de geanodiseerde behuizing goed bestand is tegen krassen door alledaagse voorwerpen zoals sleutels en munten. Het camera-eiland bleek daarentegen een duidelijk zwak punt te zijn. De lak op de opstaande randen laat gemakkelijk los en vertoont snel krassen.

Kleurverandering

De maand daarop kwam er een ander probleem aan het licht: de Kosmisch Oranje ‌iPhone 17 Pro‌ had last van een kleurverandering. Het aluminium frame en het camera-eiland kregen namelijk een roségouden of roze tint. In sommige gevallen leidde dat zelfs tot vervanging van het toestel door Apple.

Volgens de laatste geruchten krijgen de ‌iPhone 18 Pro‌-modellen vier kleuren: Donker kersenrood, Lichtblauw, Donkergrijs en Zilver. Donker kersenrood wordt omschreven als een diep, wijnachtig rood dat veel minder fel is dan het Kosmisch Oranje van vorig jaar. De ‌iPhone 18 Pro‌ krijgt vermoedelijk wederom geen zwarte optie, maar de geruchten het genoemde Donkergrijs zou er wel eens dicht bij in de buurt kunnen komen.

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De ‌iPhone 18 Pro‌ en ‌iPhone 18 Pro‌ Max worden naar verwachting in september 2026 aangekondigd, samen met de eerste vouwbare iPhone. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!