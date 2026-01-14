Hierdoor worden de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max mogelijk véél duurder

Nieuwe iPhones zijn doorgaans duurder dan hun voorgangers, maar de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max worden nog een stuk duurder – dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max worden veel duurder

De grotere prijsstijging van de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max wordt met name veroorzaakt door een onderdeel dat flink duurder is geworden. En dat onderdeel is het werkgeheugen. De reden hiervoor is de grote vraag van datacenters. Die groeien enorm en hebben steeds meer werkgeheugen nodig voor Kunstmatige Intelligentie. De vraag is daar zo groot dat er tekorten ontstaan bij de productie van smartphones.

Werkgeheugen stijgt daarom in prijs en kan in sommige gevallen wel drie keer zo duur worden als voorheen. Die prijsstijging wordt uiteraard doorberekend in de prijs van nieuwe smartphones en zo ook in die van de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max. Hoeveel duurder deze iPhones daardoor worden, is nog niet helemaal duidelijk. De prijs van werkgeheugen zal naar verwachting over een tijdje wel weer zakken, alleen duurt het dan nog een aantal maanden voordat je daar als consument iets van zult merken.

Dit kun je verwachten voor die hogere prijs

Ook al worden de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max duurder, het zijn razendsnelle smartphones die draaien op de nieuwe A20 Pro-chip. Het Dynamic Island wordt kleiner en de camera krijgt voor het eerst een diafragma dat je zelf kunt instellen. Ook krijgen ze een 18-MP frontcamera met Middelpunt, en het nieuwe C2-modem en de N2-chip. Mogelijk is er ook ondersteuning voor internet via satelliet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We verwachten de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max rond de gebruikelijke tijd in september. Alleen ziet het ernaar uit dat de reguliere iPhone 18 dan nog niet wordt gepresenteerd. Die verwachten we pas in het voorjaar van 2027. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!