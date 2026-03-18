iPhone 18 Pro (Max) krijgt een bijzonder design – door deze 3 veranderingen

De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max krijgen naast een reeks nieuwe functies ook drie veranderingen in het design. Dit is wat de geruchten zeggen.

Mogelijk komen er uiteindelijk nog meer veranderingen in het design van de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max, maar dit is wat we tot nog toe weten.

1. Dezelfde kleur voor glas en aluminium aan de achterkant

Van de verschillende ontwerpwijzigingen bij de iPhone 17 Pro zijn de kleuren duidelijk een groot succes. Ook lijkt niemand zich te storen aan het camera-eiland dat over de hele breedte loopt. Alleen over de tweekleurige achterkant van glas en aluminium zijn de meningen verdeeld. Daar lijkt Apple bij de iPhone 18 Pro gelukkig iets aan te gaan doen. Weibo-gebruiker Instant Digital schreef onlangs:

“The iPhone 18 Pro series features a redesigned back glass that minimizes color difference between the glass and the aluminum back panel. A seamless, unified look.” “De iPhone 18 Pro-serie krijgt nieuw ontworpen glas aan de achterkant dat het kleurverschil tussen het glas en het aluminium achterpaneel minimaliseert. Een naadloze, uniforme uitstraling.”

2. Een kleiner Dynamic Island

Na allerlei tegenstrijdige berichten is er onlangs meer duidelijkheid gekomen over het design van de voorkant van de iPhone 18 Pro (Max). De schermgroottes van de Pro- en Pro Max-modellen blijven naar verwachting hetzelfde als bij hun voorgangers, maar wat er met het Dynamic Island zou gebeuren, was tot nog toe onduidelijk.

Eerdere geruchten zeiden dat de iPhone 18 Pro een uitsparing in de vorm van een gaatje zou krijgen in plaats van een standaard Dynamic Island. De laatste geruchten wijzen er echter op dat het Dynamic Island niet verdwijnt, maar wel kleiner wordt. Vermoedelijk ongeveer 35 procent kleiner. Sommige Face ID-componenten worden onder het scherm geplaatst, maar niet allemaal.

3. Nieuwe kleuren

Apple heeft met de iPhone 17 Pro gedurfde, vrolijke kleuropties op de markt gebracht. Met name Kosmisch Oranje is een enorme hit geworden. Volgens de laatste geruchten verschijnen de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max ook weer in een design met opvallende kleuren. Volgens Weibo-gebruiker Instant Digital kunnen we in elk geval de volgende drie kleuren verwachten:

Burgundy (Bordeauxrood)

Coffee Brown (koffiebruin)

Purple (paars)

In een vervolgbericht zei hij dat het niet zeker is dat Apple deze drie kleuren allemaal op de markt gaat brengen. Mogelijk wordt er slechts één uitgekozen. Het is ook nog niet duidelijk of Apple deze keer een zwarte variant uitbrengt. Instant Digital verwacht vooralsnog van niet.