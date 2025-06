iPhone 18 Pro maakt eindelijk een eind aan een slepende irritatie

We moeten er nog even op wachten, maar de iPhone 18 Pro lost eindelijk een irritatie op die al jarenlang op alle iPhone-modellen aanwezig is.

iPhone 18 Pro maakt eind aan slepende irritatie

Apple werkt al geruime tijd aan een iPhone met een volledig scherm en zou dit over een paar jaar daadwerkelijk voor elkaar kunnen krijgen. De slepende irritatie die dan (vermoedelijk door de iPhone 18 Pro) wordt opgelost, gaat over de notch of het Dynamic Island.

Mark Gurman van Bloomberg zegt in zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief dat Apple de grootte van het Dynamic Island op de iPhone-modellen van volgend jaar verkleint. Daarnaast verwacht hij dat Apple het jaar erna een nieuw ontworpen iPhone-model uitbrengt ter ere van het 20-jarig jubileum. Gurman zei eerder al dat die iPhone een echt randloos scherm zonder uitsparing krijgt. Dat zou dan het eerste iPhone-model zijn met een echt naadloos en volledig schermontwerp.

Face ID onder het scherm

Vorige maand meldde Wayne Ma van The Information dat de iPhone 18 Pro-modellen van volgend jaar waarschijnlijk Face ID onder het scherm hebben. Volgens hem hebben die iPhones slechts een klein gaatje in de linkerbovenhoek van het scherm, voor de camera aan de voorkant. Hiermee zou de iPhone 18 Pro de slepende irritatie helemaal oplossen.

Hij zei ook dat de iPhone 18 Pro-modellen waarschijnlijk geen pilvormige uitsparing aan de bovenkant van het scherm meer hebben. Dit is dus in strijd met Gurmans uitspraak dat er volgend jaar nog steeds een kleiner Dynamic Island is. Het lijkt er in elk geval op dat het eerste iPhone-model met een volledig scherm, Face ID onder het scherm en een camera onder het scherm pas in 2027 op de markt zal komen.

De overgang naar een volledig schermontwerp is geleidelijk gegaan. Met de iPhone X stapte Apple in 2017 over van Touch ID en dikke randen naar Face ID en een notch. Met de iPhone 14 Pro in 2022 stapte Apple over van een notch naar het Dynamic Island.