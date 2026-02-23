iPhone 18 Pro krijgt véél langere accuduur door deze 3 upgrades

De accuduur van de iPhone 17 Pro is indrukwekkend, maar volgens geruchten wordt die van de iPhone 18 Pro nog beter door deze 3 verbeteringen.

iPhone 18 Pro krijgt langere accuduur

Een fris ontwerp, de kleur Kosmisch oranje, verbeteringen aan de camera en waarschijnlijk vooral de beste accuduur ooit hebben de populariteit van de iPhone 17 Pro flink gestimuleerd. Inmiddels ziet het ernaar uit dat de iPhone 18 Pro een nog véél langere accuduur krijgt dankzij drie verbeteringen. Dit zijn ze:

Fysiek grotere batterij. Efficiënter C2-modem. A20 Pro-chip.

Een fysiek grotere batterij is het duidelijkste bewijs dat de iPhone 18 Pro waarschijnlijk een ongekend lange accuduur gaat krijgen. Volgens geruchten gaat Apple de dikte van de Pro-modellen opnieuw vergroten om zodoende een grotere batterij in het toestel te kunnen plaatsen. Het zou nog kunnen zijn dat alleen de iPhone 18 Pro Max een grotere batterij krijgt, maar het lijkt waarschijnlijker dat dit voor beide modellen het geval zal zijn.

Nieuwe chips

Naast de grootte van de batterij zal Apple Silicon dit jaar ook helpen met de langere accuduur van de iPhone 18 Pro. Om te beginnen vervangt Apple de Qualcomm 5G-modems door zijn eigen C2-modem. Zowel de C1 als de C1X hebben inmiddels al opmerkelijke verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie opgeleverd en de C2 zou in principe hetzelfde moeten doen.

Daarnaast wordt de nieuwe A20 Pro-chip gebouwd met een nieuw 2nm-proces en WMCM-verpakking. Van elk van deze innovaties wordt verwacht dat ze de energie-efficiëntie zullen verbeteren. Dit alles moet in de iPhone 18 Pro zorgen voor een flinke verbetering ten opzichte van de toch al fantastische accuduur van de iPhone 17 Pro.

