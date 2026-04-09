iPhone 18 Pro (Max) mist deze populaire feature – en dat is jammer

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen veel nieuwe functies, maar moeten één populaire feature juist missen. Dat is voor veel gebruikers vermoedelijk slecht nieuws.

Apple werkt aan de nieuwe generatie van de iPhone! De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen veel nieuwe functies, waaronder de A20 Pro-chip en een eenvoudigere cameraregelaar. De toestellen krijgen belangrijke verbeteringen, maar zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max mist naar verluidt een populaire feature. Volgens geruchten is Apple niet van plan om de Pro-modellen dit jaar in het zwart uit te brengen.

In plaats daarvan brengt Apple de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uit in een aantal andere opvallende kleuren. Het is niet voor het eerst dat de zwarte uitvoering ontbreekt bij de Pro-modellen, zo kun je bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max ook niet voor een zwarte versie kiezen. Dat is een verrassende keuze van Apple, omdat de zwarte kleur eerdere jaren enorm populair was. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max mist deze populaire feature dus opnieuw.

Kleuren van de iPhone 17 Pro (Max).

Apple verraste bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max met een reeks nieuwe kleuren. Alle iPhones verschijnen ieder jaar in andere kleuren, maar we hebben lange tijd geen felle kleuren gezien bij de Pro-modellen. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max brachten daar verandering in, want Apple bracht de toestellen uit in een feloranje tint. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max wordt een vergelijkbare feature verwacht.

Volgens geruchten verschijnen de nieuwe Pro-modellen in de kleuren (fel)rood, koffiebruin en paars. Mogelijk komt daar ook nog een witte of zilveren uitvoering bij. Bij de iPhone 18 Pro (Max) kiest Apple hoogstwaarschijnlijk weer voor een felle kleur, omdat dit een populaire feature bij de iPhone 17 Pro (Max) was. De rode versie van de iPhone 18 Pro (Max) wordt zo de opvolger van de oranje uitvoering van de iPhone 17 Pro (Max), die vooral in Azië heel populair is.

Verwachte kleur bij de iPhone 18 Pro (Max).

Meer over de iPhone 18 Pro (Max)

Slecht nieuws dus als je zit te wachten op een zwarte iPhone, want de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max moeten het zonder deze populaire feature doen. Apple brengt overigens wel nog zwarte iPhones uit, zo kun je bij zowel de iPhone 17 als de iPhone 17e kiezen voor een zwarte uitvoering. Bij de ‘normale’ iPhone 18 en de iPhone 18e worden eveneens zwarte versies verwacht, waardoor je ook voor deze toestellen kunt kiezen.

Houd er dan wel rekening mee dat je minder functies krijgt, want Apple bereidt grote veranderingen voor bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Volgens geruchten krijgen de toestellen een kleiner Dynamic Island, meer satellietfuncties en verbeterde draadloze verbindingen.