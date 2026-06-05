Apple lijkt nog wat aan het display van de iPhone 18 Pro te sleutelen. Volgens geruchten gaat dat voor twee toffe verbeteringen zorgen.

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iPhone 18 Pro-display krijgt twee toffe verbeteringen

De iPhone 18 Pro komt (als het goed is) pas in september uit, maar er zijn nu al meerdere details gelekt over het display. Volgens geruchten krijgen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk een nieuw soort oled-scherm.

Apple zou namelijk overstappen op LTPO+. Deze schermtechniek helpt de iPhone slimmer om te gaan met hoe (vaak) het beeld wordt ververst. Met de nieuwe techniek kan het scherm zich beter aanpassen aan de omgeving en wat je op dat moment met je iPhone doet.

Dit zorgt onder andere voor een betere batterijduur. Het scherm is een van de onderdelen die standaard veel energie gebruikt. Als het scherm zuiniger wordt, is dat altijd mooi meegenomen. Dat betekent niet meteen dat je iPhone ineens flink veel langer meegaat, maar alle kleine beetjes helpen wel.

De tweede verbetering heeft te maken met het Always-On-scherm. Dat is het scherm dat aan blijft staan, zodat je bijvoorbeeld de tijd en meldingen ziet zonder je iPhone hoeft te pakken. Door LTPO+ kan dat scherm volgens de geruchten dan wat beter reageren bij weinig licht is. Dat kan helpen om flikkeringen of een korrelig beeld bij weinig licht te verminderen.

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De afmetingen van het scherm blijven volgens de geruchten wel hetzelfde als bij de voorgangers. Dat betekent dat het display van de iPhone 18 Pro weer 6,3 inch wordt en de iPhone 18 Pro Max 6,9 inch.

Apple heeft zelf nog niets bevestigd, dus zeker is het nog niet. Maar als het gerucht klopt, dan krijgt de iPhone 18 Pro een scherm-upgrade die niet meteen opvalt, maar je straks wel elke dag merkt.

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