iPhone 18 Pro krijgt een verrassend nadeel (maar dat is niet zonder reden)

Er is een opvallend nieuw gerucht over de iPhone 18 Pro, die volgens een bekende Chinese bron aanzienlijk dikker wordt dan zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoveel dikker wordt de volgende iPhone Pro

Het gerucht dat de iPhone 18 Pro dikker wordt dan zijn voorganger, is afkomstig van Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital. Die meldde eerder al dat de aluminium achterplaat van de iPhone 18 Pro ongeveer 2 millimeter dikker wordt dan die van de iPhone 17 Pro.

Na het verschijnen van uitgelekte beelden van onderdelen van het toestel zegt Fixed Focus Digital nu dat die eerdere voorspelling klopt. Niet alleen de behuizing zou dikker zijn, maar ook het camera-eiland neemt verder in omvang toe. Volgens de bron zal de uiteindelijke dikte van de iPhone 18 Pro zelfs verrassend zijn.

Variabel diafragma

De iPhone 18 Pro wordt waarschijnlijk niet zonder reden dikker. Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een hoofdcamera met een variabel diafragma. Daarmee kan de camera zich beter aanpassen aan verschillende lichtomstandigheden en zou de beeldkwaliteit verder verbeteren. Zo’n camerasysteem neemt meer ruimte in beslag, wat de grotere cameramodule en dikkere behuizing zou kunnen verklaren.

Volgens Fixed Focus Digital blijft Apple bovendien vasthouden aan een aluminium frame voor de Pro-modellen. Dat materiaal werd eerder al geïntroduceerd en zou volgens de bron ook de komende jaren de standaard blijven voor deze iPhones. Uiteraard is het nog vroeg in de ontwikkelingsfase van de iPhone 18-serie en heeft Apple zelf nog niets bevestigd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toch sluiten de nieuwste uitspraken aan op eerdere geruchten over een fors vernieuwd camerasysteem. Als de informatie klopt, komt er straks een iPhone Pro die iets dikker is, maar die mogelijk ook de grootste cameraverbetering in jaren heeft. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!