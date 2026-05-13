iPhone 18 Pro krijgt een nieuwe chip (met twee hele grote upgrades)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen een nieuwe chip, die met twee grote upgrades komt. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 Pro (Max)

Apple werkt aan de nieuwe generatie van de iPhone! Het is de verwachting dat we in september in ieder geval twee nieuwe iPhones zien, dat worden de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Apple voorziet de Pro-modellen ieder jaar van een nieuwe processor en dat is in 2026 niet anders. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max draaien naar verluidt op de A20 Pro-chip, die met twee upgrades komt. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Nieuw productieproces

Apple stapt bij de A20 Pro-chip naar verwachting over op een nieuw productieproces. Waar de A19 Pro-chip en eerdere processors zijn gemaakt op een 3nm-proces, wordt de A20 Pro-chip geproduceerd op een 2nm-proces. Dat nieuwe productieproces heeft meerdere voordelen: de chip wordt efficiënter en biedt waarschijnlijk meer rekenkracht. Daardoor wordt de A20 Pro-chip vermoedelijk sneller en krachtiger, terwijl die juist minder energie verbruikt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze processor worden de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max sneller dan de iPhone 17 Pro (Max), zonder in te leveren op de accuduur. De nieuwe A20 Pro-chip heeft bovendien waarschijnlijk minder moeite met het draaien van functies die met kunstmatige intelligentie werken. Dat is goed nieuws, want veel onderdelen van Apple Intelligence worden lokaal op je iPhone verwerkt. Met de A20 Pro-chip gebeurt dat nog sneller.

2. Aangepast design

Naast het nieuwe 2nm-proces krijgt de A20 Pro-chip naar verwachting nóg een grote verbetering. Apple stapt waarschijnlijk over op Wafer-Level Multi-Chip Module, een nieuwe techniek waarmee onderdelen als de processor en het werkgeheugen dichter bij elkaar worden geplaatst. Daardoor wisselen deze onderdelen sneller gegevens uit en werkt de chip efficiënter.

Dat ga je vooral merken bij zware taken, denk daarbij aan Apple Intelligence, geavanceerde AI-functies en zware games. Deze onderdelen hebben veel rekenkracht en snelle toegang tot geheugen nodig. Door de nieuwe techniek kan de A20 Pro-chip sneller reageren en betere prestaties leveren, zonder (te) veel energie te verbruiken. Samen met het 2nm-proces lijkt dit dus een van de grootste chip-upgrades voor de iPhone in jaren te worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen een nieuwe chip, die met een aantal belangrijke voordelen komt. Het gaat om de grootste update van de laatste jaren, waardoor de iPhone in 2026 veel sneller én energiezuiniger wordt. Dat moet ook wel, omdat Apple Intelligence en andere AI-functies steeds populairder worden. Voor deze features is veel rekenkracht nodig en dat is met de A20 Pro-chip geen probleem.

We moeten nog even wachten op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want de nieuwe iPhones verschijnen pas in september. Die maand weten we zeker welke nieuwe functies naar de iPhones komen én wat de voordelen van de A20 Pro-chip worden. Het is in ieder geval duidelijk dat de iPhones onder de motorkap een grote upgrade krijgen. Wil je op de hoogte blijven de iPhone 18-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!