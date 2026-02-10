Apple lijkt bij de iPhone 18 Pro weer vol op de camera in te zetten. Volgens geruchten komen er een paar leuke verbeteringen aan.

iPhone 18 Pro camera: deze verbeteringen kun je verwachten

De reden waarom iemand voor een Pro-model van de iPhone kiest is vaak vanwege de camera. En dat is ook wat de iPhone 18 Pro extra interessant maakt. Verschillende geruchten zeggen namelijk dat de camera van de iPhone 18 Pro weer wat leuke updates gaat krijgen.

De grootste verandering wordt volgens geruchten een variabele diafragma voor de hoofdcamera. De huidige iPhones hebben nog een vast diafragma van f/1.78. Met een variabel diafragma kun je onder andere wat meer spelen met de scherptediepte. Dit is de mate van waas die je in de achtergrond te zien krijgt bij je foto’s.

Dit gerucht is niet nieuw, want deze functie zou eerst naar de iPhone 17 Pro (Max) komen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar het lijkt erop dat het nu wel gaat komen bij de iPhone 18 Pro. Ook de gebruiker Digital Chat Station van de Chinese sociale website Weibo (die vaker van dit soort geruchten deelt) zegt nu hetzelfde. Of deze functie straks op beide iPhone 18 Pro-modellen zit of alleen op de Pro Max, is echter nog niet duidelijk.

Dat is overigens niet het enige dat Apple gaat aanpassen. De telelens zou namelijk een groter diafragma krijgen. De huidige telelens (de zoomlens) van de iPhone 17 Pro heeft een diafragma van f/2.8. Maar als Apple ook aan het diafragma van deze lens gaat sleutelen zou dat natuurlijk alleen maar mooi zijn.

Meer weten over de iPhone 18?

