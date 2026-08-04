iPhone 18 Pro camera wordt veel beter: zo werkt het nieuwste onderdeel

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
4 augustus 2026, 9:31
3 min leestijd
iPhone 18 Pro camera wordt veel beter: zo werkt het nieuwste onderdeel

De camera van de iPhone 18 Pro krijgt mogelijk een toffe verbetering. Vooral foto’s en video’s bij lastig licht worden daardoor beter.

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iPhone 18 Pro camera wordt veel beter

Volgens geruchten krijgt de hoofdcamera van de iPhone 18 Pro (Max) een variabel diafragma. Het diafragma is een kleine opening in de lens waardoor licht naar binnen komt, vergelijkbaar met de pupil in je oog.

camera van iphone

In een donkere kamer wordt je pupil groter om meer licht binnen te laten. Buiten in de felle zon wordt hij juist kleiner. De camera van de huidige iPhone heeft nog een opening met een vaste grootte. De telefoon moet te veel of te weinig licht daarom vooral met software oplossen.

Bij de iPhone 18 Pro kan die opening volgens geruchten echt groter en kleiner worden. Hoe Apple dat precies gaat doen is nog niet bekend.

Filmen in fel zonlicht wordt beter

Het grootste verschil ga je volgens geruchten vooral zien bij het filmen in fel zonlicht. De huidige iPhone moet ieder beeldje dan heel snel vastleggen, anders wordt de video overbelicht. Bewegingen kunnen hierdoor soms een beetje schokkerig ogen.

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Met een kleiner diafragma komt er minder licht binnen. De camera kan beweging daardoor natuurlijker vastleggen, met een klein beetje bewegingsonscherpte. Video’s ogen dan rustiger en meer zoals in een film. Ook lichte delen, zoals een witte lucht, raken minder snel overbelicht.

Foto’s kunnen eveneens scherper worden, vooral langs de randen. Daarnaast kan de wazige achtergrond bij portretfoto’s er natuurlijker uit komen te zien. Verwacht alleen geen wonderen, want een iPhone heeft een veel kleinere camerasensor dan een professionele camera. Een deel van het portret-effect blijft daarom waarschijnlijk afhankelijk van software.

Apple heeft nog niets bevestigd

Het is nog niet bekend of je het diafragma zelf kunt instellen. Mogelijk regelt de iPhone alles automatisch, zodat je alleen maar op de opnameknop hoeft te drukken.

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Apple heeft de functie en de iPhone 18 Pro nog niet officieel aangekondigd. De nieuwe Pro-modellen worden in september 2026 verwacht. Tot die tijd blijft het nog even afwachten wat er precies gaat veranderen.

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Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, macrumors
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