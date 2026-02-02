iPhone 18 prijzen: zo duur wordt de volgende iPhone waarschijnlijk

Apple is doorgaans vrij consistent met iPhone prijzen, maar nieuwe geruchten wijzen erop dat dit met de iPhone 18-lijn mogelijk verandert.

iPhone 18 prijzen: zo duur wordt de volgende iPhone

Het nieuwste gerucht over de iPhone 18 prijzen is afkomstig van analist Ming-Chi Kuo. Hij plaatste zijn verwachtingen onlangs op X en die zijn verrassend positief. Hij zegt onder meer:

“Apple’s current plan for 2H26 new iPhone 18 models is to avoid raising prices as much as possible—at least keep the starting price flat, which is helpful for marketing.” “Het huidige plan van Apple voor de nieuwe iPhone 18-modellen in de tweede helft van 2026 is om prijsverhogingen zoveel mogelijk te vermijden – in ieder geval om de vanafprijs gelijk te houden, wat gunstig is voor de marketing.”

Duurdere chip en werkgeheugen

De opmerkingen van Kuo zijn onderdeel van een uitgebreider bericht waarin hij reageert op beweringen dat de kosten van werkgeheugen (LPDDR) voor Apple aanzienlijk zullen stijgen. Er zijn daarnaast verschillende berichten verschenen die aangeven dat de productie van de A20-chip aanzienlijk duurder is dan normaal. Dit komt door de stijgende vraag naar GPU’s bij chipfabrikant TSMC, veroorzaakt door de groei van AI. Door deze stijging van het aantal nieuwe klanten, kampt TSMC met productiebeperkingen. Het gevolg hiervan is dat Apple hogere prijzen moet betalen om de benodigde capaciteit veilig te stellen.

Al deze berichten hebben ertoe geleid dat veel mensen denken dat de prijzen van de iPhone 18 mogelijk een flink stuk hoger gaan uitvallen De meer bescheiden verwachtingen van Kuo zijn dan ook een welkome ontwikkeling.

Op basis van zijn jarenlange analyse van de toeleveringsketen van Apple is Kuo van mening dat de strategie van het bedrijf zal zijn om de chaos op de markt in hun voordeel te gebruiken: chips veiligstellen, kosten opvangen en meer marktaandeel veroveren. Kuo gelooft dat Apple eventuele tegenvallers later op het gebied van diensten weer zal compenseren.

Er kan natuurlijk nog veel veranderen tussen nu en september, maar hopelijk blijken de verwachtingen van Kuo juist te zijn en zullen de prijzen van de iPhone 18 dit jaar niet of nauwelijks stijgen. Wil je zeker weten dat je er niets over mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!