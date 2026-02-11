Dit gerucht over de iPhone 18 klopt helemaal niet (maar wordt wel veel gedeeld)

Over de iPhone 18 gaan veel geruchten rond, maar ze kloppen lang niet allemaal. Dit veel gedeelde gerucht over de iPhone 18 is zeker niet waar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 gerucht

Het is alweer even geleden dat de iPhone 17 verscheen, waardoor er steeds meer geruchten over de iPhone 18 verschijnen. Er gaan verschillende geruchten rond over de iPhone 18, maar lang niet alle berichten over de volgende iPhone zijn waar. Op sociale media gaat nu een populaire video rond, waarin de iPhone 18 van een opvallende feature wordt voorzien. De nieuwe iPhone heeft in deze video een MagSafe-poort.

Deze poort kennen we al van de MacBook Air en de MacBook Pro, die een MagSafe 3-oplaadpoort hebben. Een populaire video op onder andere Instagram en TikTok toont een soortgelijke oplaadpoort bij de iPhone 18. Het is een opvallend gerucht, want de kans is heel klein dat de iPhone 18 een MagSafe-poort krijgt. Ben je benieuwd hoe de video eruitziet? Bekijk hier de populaire TikTok-video over de iPhone 18:

#appleconcept #magneticcharging #techdesign #futuretech ♬ Xlowly NY8 – ny8music @the.digital.boy Day 175 of watching tech evolve. This iPhone 18 concept revisits an older Apple idea: a magnetic charging head, similar to the original MacBook MagSafe. The cable remains, but the connection changes. Magnetic alignment reduces wear, disconnects safely under tension, and simplifies everyday charging. It’s a small design shift, but one that prioritizes durability and usability over specs. Discover more for daily breakthroughs at the intersection of technology and AI. IG ➕ @deepen.ai Get your FREE 100+ Prompt Anatomy to brainstorm, create & scale faster. I left the link in bio. DM for credit or removal. No copyright intended. Credit: Apple #iphone18

Europese wetgeving

Apple voorziet MacBooks al jaren van een MagSafe-oplaadpoort, maar het is onwaarschijnlijk dat de feature dit jaar naar de iPhone 18 komt. Europese wetgeving verplicht Apple om mobiele toestellen te voorzien van een universele oplaadpoort. Dat is de reden dat de iPhone 15 en nieuwer een usb-c-poort hebben, terwijl dat bij eerdere iPhones nog een Lightning-poort was. Dezelfde usb-c-poort komt naar de iPhone 18-serie.

De Europese wetgeving staat niet toe dat de usb-c-poort wordt vervangen door een MagSafe-oplaadpoort. Nieuwe toestellen moeten een usb-c-poort hebben, zodat je nog maar één kabel nodig hebt om al je apparaten op te laden. De iPhone 18 mag wel voorzien worden van beide oplaadpoorten, maar het is onwaarschijnlijk dat Apple daarvoor kiest. De magnetische oplaadpoort blijft dus exclusief voor de MacBooks.

Meer over de iPhone 18

Zie je een video met een MagSafe 3-oplaadpoort bij de iPhone 18? Scrol dan snel verder, want dit gerucht over de iPhone 18 klopt helemaal niet. Zeker met behulp van kunstmatige intelligentie is het tegenwoordig eenvoudig om video’s te creëren. Deze filmpjes verspreiden steeds vaker onjuiste geruchten, omdat die veel bekeken worden en zo vaker vertoond worden in een algoritme.

MagSafe komt overigens wel naar de iPhone 18, maar in een andere vorm. Alle iPhones van de afgelopen jaren hebben een magnetische ring aan de achterzijde, zodat MagSafe-accessoires blijven zitten. Draadloos opladen werkt ook beter met MagSafe bij de nieuwste iPhones. De iPhone 16e is een uitzondering, dat toestel heeft geen MagSafe.

Het gerucht dat de iPhone 18 een MagSafe-oplaadpoort krijgt klopt dus niet, maar er zijn genoeg berichten die vermoedelijk wél waarheden bevatten. Zo krijgt de iPhone 18 waarschijnlijk een A20-chip, verbeterde frontcamera en verschijnt de telefoon later dan verwacht. We moeten mogelijk tot 2027 wachten op de reguliere iPhone 18. Wil je op de hoogte blijven van de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!