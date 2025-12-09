iPhone 18 krijgt een functie die nog geen enkele iPhone heeft gehad

Apple test momenteel een heel nieuwe functie die naar alle waarschijnlijkheid in de iPhone 18-serie wordt geïntegreerd – dit moet je weten.

iPhone 18 krijgt een nieuwe functie

Dit is de tijd van het jaar waarin Apple veel details van de iPhone-serie van volgend jaar afrondt. Een nieuw lek op Weibo bevestigt wat we al eerder hebben gehoord. En dat is een functie die we nog op geen enkele iPhone hebben gezien.

De functie waar we het over hebben, is Face ID onder het scherm. Apple zou dit mogelijk maken door het gebruik van microtransparante glaspanelen. Volgens Weibo-gebruiker Smart Pikachu test Apple dit speciale glas om de infraroodsensoren van het TrueDepth-systeem zonder vervorming door het paneel te laten gaan. Door Face ID onder het scherm te plaatsen, kan Apple het Dynamic Island aanzienlijk verkleinen. Het is echter niet waarschijnlijk dat het Dynamic Island hierdoor direct al helemaal verdwijnt.

18 Pro, 18 Pro Max en Fold

Uit het Weibo-bericht wordt niet duidelijk welke iPhone-modellen de functie Face ID onder het scherm krijgen. Er wordt alleen verwezen naar de iPhone 18-serie. Volgens eerdere geruchten krijgen de iPhone 18 Pro en Pro Max samen met de vouwbare iPhone (Fold) de nieuwe Face ID-functie. Het is onduidelijk of de iPhone 18 of iPhone Air 2 dezelfde upgrade krijgen.

Er zijn ook geruchten dat de iPhone 18 Pro, Pro Max en de iPhone Fold als eerste op de markt verschijnen. De iPhone 18 en de iPhone Air 2 volgen dan een paar maanden later. Waarschijnlijk aan het begin van 2027. Als dit klopt krijgt Apple dus meer tijd om te beslissen welke nieuwe materialen in de modellen van begin 2027 worden gebruikt.

Het kan ook zijn dat Apple tekorten verwacht voor de nieuwe materialen die Face ID onder het scherm mogelijk maken. In dat geval betekent de tussenperiode mogelijk dat er meer kans is dat Apple de nieuwe functie op de hele serie toepast. Wil je niets missen van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!