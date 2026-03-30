Deze verandering komt naar álle iPhone 18-modellen – en dat is goed nieuws

De iPhone 18 krijgt waarschijnlijk een kleine, maar zichtbare verbetering. En dat geldt niet alleen voor de Pro-versies.

Deze verandering komt naar álle iPhone 18-modellen

Apple lijkt met de iPhone 18 een subtiele verandering door te voeren die je meteen gaat zien. Volgens recente geruchten krijgt de complete iPhone 18-serie een kleiner Dynamic Island. Dat is opvallend, want zulke vernieuwingen zijn normaal gesproken eerst exclusief voor de duurdere Pro-modellen.

Het Dynamic Island is de uitsparing bovenin het scherm waarin Face ID en de selfiecamera zitten. Dit balkje kan zelfs van vorm veranderen, afhankelijk van de apps die je op dat moment gebruikt.

Vanaf de iPhone 15 heeft elk model dit zwarte balkje (behalve de iPhone 16e en 17e). Daarvoor zat het Dynamic Island alleen op de Pro-modellen en moesten de andere iPhones het nog doen met de notch.

Dat nu elk model van de iPhone 18 meteen het kleinere Dynamic Island krijgt is dus best opvallend. Maar het kleiner maken van het Dynamic Island voelt nu wel een beetje als een soort tussenstap. Apple lijkt uiteindelijk een scherm te willen dat volledig vrij is van uitsparingen. Maar of dit dan bij de iPhone 19 al gaat gebeuren, of dat het iets gaat worden voor de iPhone 20 blijft nog even afwachten.

Naast een nieuwe chip en wat beperkte aanpassingen lijkt het kleiner maken van het Dynamic Island de grootste verandering te worden bij de volgende iPhone-modellen. Volgens de geruchten blijven deze keer zelfs schermranden vrijwel gelijk. Er gaan dus geen dunnere bezels op de iPhone 18-serie komen. Voor de echte grote vernieuwingen moet je dus bij de iPhone Fold zijn.

