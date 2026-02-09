Apple is van plan om bij de iPhone 18-serie de batterij te verbeteren. Maar dat gaan ze jammer genoeg niet bij alle modellen doen.

Batterij van de iPhone 18 wordt nóg beter (maar alleen bij dit model)

Bij de huidige iPhones is de batterijduur best prima. Sterker nog: in een recente test van CNET had de iPhone 17 Pro Max de beste batterijduur van alle smartphones. Maar toch… het mag toch altijd nog ietsjes beter? Daar lijkt Apple dit jaar iets aan te doen. Volgens geruchten krijgt de iPhone 18 Pro Max namelijk een grotere accu. Jammer genoeg krijgt de rest van de iPhone 18-modellen deze upgrade niet.

De huidige accu in de iPhone 17 Pro Max heeft een capaciteit van 4.832 mAh. Er is ook een versie met alleen een e-sim te koop (in onder andere de Verenigde Staten). Die versie heeft een grotere accucapaciteit van 5.088 mAh.

Wat worden dan de exacte verbeteringen bij de batterij van de iPhone 18 Pro Max? Volgens geruchten komen er weer twee varianten. Modellen met een fysieke simkaart komen dan uit op ongeveer 5000 mAh. De versie met alleen e-sim zouden zelfs richting de 5200 mAh gaan.

Natuurlijk is dit geen hele grote verbetering. Maar de iPhone 18 Pro Max krijgt ook een nieuwe chip en een nieuwe modem, die waarschijnlijk beide wat zuiniger zijn. Samen met de software-updates kan dit toch voor een aardige boost gaan zorgen.

Deze iPhone krijgt een nóg betere accu

Toch moeten we eerlijk zijn, want waarschijnlijk komt er nóg een nieuwe iPhone uit waarvan de accu zelfs nog ietsjes beter is. Dit wordt de iPhone Fold en opvouwbare iPhone lijkt nog het meest op twee iPhone Air’s die aan elkaar geplakt zijn.

Volgens geruchten gaat Apple de iPhone Fold ook een flinke accu geven. De accu lijkt zelfs groter te worden dan 5500 mAh. Dat is ook wel nodig, want de iPhone Fold heeft twee schermen die hij van stroom moet voorzien. Dus het blijft wel even afwachten hoe goed (of niet) de batterijduur dan wordt.

Meer weten over de iPhone 18?

