iPhone 18 krijgt deze 5 verbeteringen (die je nu al zou willen hebben)

Dankzij deze 5 verbeteringen helpen de iPhone 18 Pro-modellen in september een aantal hardnekkige tekortkomingen de wereld uit. Dit zijn ze.

iPhone 18 krijgt deze 5 verbeteringen

De iPhone 17 Pro kreeg vorig jaar een opvallend vernieuwd ontwerp, belangrijke upgrades voor de telelens- en selfiecamera, en tal van interne verbeteringen. Met de toevoeging van dampkamerkoeling en een grotere batterij, hebben de prestaties en de batterijduur van de Pro-serie een nieuw hoogtepunt bereikt.

Toch is er nog volop ruimte voor verbetering, want verschillende onderdelen van de iPhone 17 Pro zijn al jaren ongewijzigd gebleven. Het lijkt erop dat de iPhone 18 Pro daar verandering in gaat brengen. Dit zijn de 5 verbeteringen die we verwachten bij de iPhone 18.

1. Verbeterd Dynamic Island

Volgens de laatste geruchten wordt het Dynamic Island op de iPhone 18 Pro kleiner doordat Apple bepaalde Face ID-onderdelen onder het scherm verbergt. Als dat klopt, blijft de selfiecamera in het midden staan en verschuiven de andere sensoren naar links onder het scherm. Dit moet de beleving bij het gebruik van media verbeteren en brengt de iPhone een stap dichter bij het idealistische beeld van een ononderbroken scherm.

Verder gebruikt de iPhone 18 Pro mogelijk de meest geavanceerde panelen van Samsung Display, waardoor de helderheid en efficiëntie worden verbeterd. De iPhone 17 Pro heeft al een uitstekend scherm, maar zijn opvolger streeft hem waarschijnlijk alweer voorbij.

2. Camera met aanpasbaar diafragma

Recente iPhones kunnen zonder meer prachtige foto’s maken, maar het zijn nog altijd geen echte vervanging voor systeemcamera’s vanwege de beperkingen die er zijn vanwege het formaat en ontwerp. Zo hebben iPhone-lenzen momenteel een vast diafragma, waardoor je weinig controle hebt over de scherptediepte. De iPhone 18 Pro krijgt echter voor het eerst een lens met met een variabel diafragma.

De diafragma’s van de huidige iPhone-camera’s zijn al zo groot mogelijk en fotograferen altijd met een volledig open diafragma. Deze verbetering van de iPhone 18 Pro gaat dus niet om betere fotografie bij weinig licht of een groter bokeh-effect. In plaats daarvan biedt het meer creatieve controle en stelt je in staat om de sluitertijd af te stemmen op de frame-snelheid van video’s zonder overbelichting. Dat is iets waar smartphones vandaag de dag moeite mee hebben.

3. Verbeterd design

Met de iPhone 17 Pro heeft Apple de buitenkant opnieuw ontworpen en het gebruik van glas verminderd om de duurzaamheid te verbeteren. Het metalen frame en de overige glazen onderdelen hebben echter niet dezelfde kleur. Daardoor ziet het glazen achterpaneel er plasticachtig uit, vooral bij de oranje en zilveren modellen. De iPhone 18 Pro verhelpt dit door de afwerking van de glazen achterkant te verfijnen. Hierdoor ontstaat er een meer uniform totaalbeeld.

Verder komen er waarschijnlijk nieuwe kleuropties, waaronder paars, bordeauxrood en bruin. Dat is goed nieuws voor iedereen die de oranje kleur te opvallend vindt en liever subtielere keuzes heeft.

4. Nieuwe processor

Apple stapt dit jaar waarschijnlijk over van een 3nm- naar een 2nm-productieproces. Hierdoor kunnen er meer transistors in een kleinere ruimte worden gepropt. De aankomende A20 Pro-chip is dus mogelijk kleiner, maar ook sneller en energiezuiniger dan de A19 Pro van de iPhone 17 Pro. Dit helpt om geavanceerdere functies aan te sturen, zoals AI, en zorgt tegelijkertijd voor een langere batterijduur.

5. Vereenvoudigde Cameraregelaar

Tot slot is een van de verbeteringen van de iPhone 18-modellen een nieuwe Cameraregelaar. De vernieuwde knop is waarschijnlijk niet meer aanraakgevoelig en reageert uitsluitend op druk om taken uit te voeren. Dit moet het gebruik praktischer maken, vooral als het fotograferen ondersteunt via lichte klikken die trillingen (en daarmee onscherpe foto’s) voorkomen.

iPhone 18 Pro (Max) komt in september

We verwachten de nieuwe Pro-modellen van de iPhone 18-serie in september van dit jaar. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!