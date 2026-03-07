Download hier de nieuwe iPhone 17e wallpapers voor jouw toestel

Apple heeft de nieuwe iPhone 17e uitgebracht en daar horen ook weer nieuwe wallpapers bij – wij laten zien waar je ze direct kunt downloaden!

iPhone 17e wallpapers

Apple heeft op 2 maart een nieuwe budget-iPhone gepresenteerd: de iPhone 17e. Dit is de opvolger van de iPhone 16e uit 2025. De nieuwe iPhone heeft onder meer een snellere processor, MagSafe en standaard dubbel zoveel opslag (256 GB) als zijn voorganger. En dat voor dezelfde startprijs als de iPhone 16e vorig jaar (719 euro). Vanaf 4 maart kun je een pre-order plaatsen en vanaf 11 maart ligt het toestel in de winkel.

Een nieuwe iPhone betekent zoals altijd dat er ook een nieuwe wallpaper beschikbaar is. Gelukkig hoef je de nieuwe iPhone 17e niet per se aan te schaffen als je alleen maar de nieuwste achtergrond van Apple wilt uitproberen. X-gebruiker Basic Apple Guy is erin geslaagd om de nieuwe iPhone 17e-wallpapers, die alleen officieel beschikbaar komen op de nieuwe iPhone 17e, te extraheren en op te schalen.

De iPhone 17e is verkrijgbaar in Zwart, Wit en in de nieuwe kleur Zachtroze. Voor elk van deze kleuren is er een nieuwe iPhone 17e wallpaper beschikbaar. Je kunt deze drie achtergronden gratis downloaden via de website van Basic Apple Guy.

Toch liever een iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Bestellen kan vanaf 4 maart om 15:15 uur, op 11 maart ligt de iPhone 17e in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops neergezet. Kies je favoriete webshop en plaats op 4 maart gelijk een pre-order!

