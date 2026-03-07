iPhone 17e nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Download hier de nieuwe iPhone 17e wallpapers voor jouw toestel

Maurice Snijders
Maurice Snijders
7 maart 2026, 12:37
2 min leestijd
Download hier de nieuwe iPhone 17e wallpapers voor jouw toestel

Apple heeft de nieuwe iPhone 17e uitgebracht en daar horen ook weer nieuwe wallpapers bij – wij laten zien waar je ze direct kunt downloaden!

Lees verder na de advertentie.

iPhone 17e wallpapers

Apple heeft op 2 maart een nieuwe budget-iPhone gepresenteerd: de iPhone 17e. Dit is de opvolger van de iPhone 16e uit 2025. De nieuwe iPhone heeft onder meer een snellere processor, MagSafe en standaard dubbel zoveel opslag (256 GB) als zijn voorganger. En dat voor dezelfde startprijs als de iPhone 16e vorig jaar (719 euro). Vanaf 4 maart kun je een pre-order plaatsen en vanaf 11 maart ligt het toestel in de winkel.

Een nieuwe iPhone betekent zoals altijd dat er ook een nieuwe wallpaper beschikbaar is. Gelukkig hoef je de nieuwe iPhone 17e niet per se aan te schaffen als je alleen maar de nieuwste achtergrond van Apple wilt uitproberen. X-gebruiker Basic Apple Guy is erin geslaagd om de nieuwe iPhone 17e-wallpapers, die alleen officieel beschikbaar komen op de nieuwe iPhone 17e, te extraheren en op te schalen.

17e wallpapers

De iPhone 17e is verkrijgbaar in Zwart, Wit en in de nieuwe kleur Zachtroze. Voor elk van deze kleuren is er een nieuwe iPhone 17e wallpaper beschikbaar. Je kunt deze drie achtergronden gratis downloaden via de website van Basic Apple Guy.

Toch liever een iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Bestellen kan vanaf 4 maart om 15:15 uur, op 11 maart ligt de iPhone 17e in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops neergezet. Kies je favoriete webshop en plaats op 4 maart gelijk een pre-order!

iPhone 17e zonder abonnement:

iPhone 17e met abonnement:

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond iPhone Apple iPhone 17e

Bekijk ook

iPhone 17e heeft veel meer opslag – maar dat zie je niet aan de prijs

iPhone 17e heeft veel meer opslag – maar dat zie je niet aan de prijs

Gisteren 15:44

Overzicht: dit zijn alle apparaten die Apple in maart 2026 uitbrengt

Overzicht: dit zijn alle apparaten die Apple in maart 2026 uitbrengt

Gisteren 13:03

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

4 maart 2026

iPhone 17e pre-order van start: hier haal je de goedkoopste iPhone

iPhone 17e pre-order van start: hier haal je de goedkoopste iPhone

4 maart 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren