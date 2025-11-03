De betaalbare iPhone 17e krijgt volgens geruchten een toffe verbetering in vergelijking met het vorige model. Maar er blijft ook veel bij hetzelfde.

iPhone 17e krijgt deze opvallende verbetering (en meer)

De gebruiker ‘Digital Chat Station‘ deelt op de Chinese website Weibo vaker geruchten die later (gedeeltelijk) waar bleken te zijn. Onlangs heeft hij meer informatie over de iPhone 17e uitgebracht. Apple gaat de volgende betaalbare iPhone namelijk een flinke aanpassing geven. Het instapmodel zal volgens geruchten worden voorzien van het Dynamic Island.

Tot nu toe was het Dynamic Island alleen te vinden op de duurdere iPhones. Apple introduceerde het pilvormige schermonderdeel in 2022 met de iPhone 14 Pro, en een jaar later kregen ook de iPhone 15 en 15 Plus het nieuwe ontwerp.

De goedkopere modellen moesten het echter blijven doen met de vertrouwde notch. Dat lijkt dus te gaan veranderen bij de iPhone 17e. Daarmee zou Apple eindelijk afscheid nemen van de notch bij de instapmodellen.

Hoewel de iPhone 17e een flinke verbetering krijgt met het nieuwe Dynamic Island krijgt, lijkt Apple wel vast te gaan houden aan het oudere scherm. Zo krijgt het toestel waarschijnlijk opnieuw een 60Hz OLED-scherm. Dit scherm zit ook in de iPhone 15 en 16. Dat betekent ook dat ProMotion en het always-on scherm níét naar de iPhone 17e komen. De iPhone 17 heeft die functie wél gekregen dit jaar.

Het nieuwe design lijkt daarmee vooral de iPhone 15 te volgen, die in 2023 het Dynamic Island introduceerde en een wat ronder frame kreeg. Het uiterlijk van de huidige iPhone 16e is grotendeels gebaseerd op de iPhone 14.

Dit is wanneer de iPhone 17e verschijnt

Volgens meerdere betrouwbare bronnen verschijnt de iPhone 17e in de eerste helft van 2026. Zowel analist Ming-Chi Kuo en Bloomberg-journalist Mark Gurman zeggen dat Apple het goedkopere model voortaan elk jaar wil vernieuwen. De lancering zou ongeveer een jaar na de iPhone 16e volgen, die in februari 2025 uitkwam. De iPhone 17e zal daarom ergens in februari 2026 aangekondigd gaan worden.

