iPhone 17e wordt slechter dan de iPhone 17 (dus je hoeft er niet op te wachten) 

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
30 september 2025, 10:55
2 min leestijd
De iPhone 16e is een net toestel met een schappelijke prijs. Maar het lijkt erop dat de opvolger (de iPhone 17e) een stuk minder interessant gaat worden.

Volgens Bloomberg is Apple van plan om in de eerste helft van 2026 een nieuwe iPhone uit te brengen. Deze iPhone wordt de opvolger van de iPhone 16e. Daar waar de iPhone 16e een iets afgeslankte versie is van de iPhone 16, gaat volgens geruchten de iPhone 17e flink wat inleveren in vergelijking met de iPhone 17.

iphone 17 met doos

Bloomberg zegt dat Apple met de iPhone 17e meer duidelijkheid wil scheppen in hun productenaanbod. Volgens de nieuwssite was het verschil tussen de gewone iPhone 16 en 16e te klein om het prijsverschil te rechtvaardigen. Apple gaat dat schijnbaar oplossen door de iPhone 17e flink in te laten leveren op features in vergelijking met iPhone 17.

Bij de iPhone 16e ontbraken er niet zo heel veel features. Je raakte de ultragroothoek en de telelens kwijt en MagSafe zat er niet op. Daarnaast heeft het toestel nog een notch en ziet hij er daardoor wat ouder uit. Maar verder is de iPhone 16e een interessant budgettoestel.

iphone 16e studio staand

De iPhone 17 heeft dit jaar flinke verbeteringen gekregen met onder andere een nieuwe camera en ProMotion. Maar waarschijnlijk ga je deze features straks dus níét zien op de iPhone 17e.

iPhone 17 mogelijk prijs en release

De iPhone 16 kostte bij introductie 959 euro, terwijl de 16e werd gelanceerd voor 719 euro. Maar de iPhone 16 kost inmiddels € 740,- en voor de iPhone 16e betaal je € 565,-. De iPhone 17 heeft dezelfde adviesprijs als de iPhone 16 toen had. Dus waarschijnlijk gaat de iPhone 17e bij de introductie straks hetzelfde kosten als de 16e.

De iPhone 16e verscheen in februari van 2025. Waarschijnlijk komt de iPhone 17e dan in 2026 ook ergens in deze maand uit.

iPhone 17 kopen

Het lijkt er dus op dat de iPhone 17e een stuk minder interessant gaat worden. Als je daarom binnenkort een nieuwe iPhone wilt kopen, is de iPhone 17 of iPhone 16 een prima keuze.

Zelfs als je nog een iPhone 15 hebt is de iPhone 17 zonder twijfel een uitstekende overstap om te maken. Je krijgt er veel meer functies en dubbel zoveel opslagruimte bij. Heb je een iPhone 16? In dat geval zijn de verschillen iets kleiner, maar het verbeterde scherm, de scherpere camera’s en de opslagopties vanaf 256 GB zorgen alsnog voor een flinke upgrade. Bekijk hieronder de beste deals voor de iPhone 17.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone 16e iPhone 17

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 16e
Apple iPhone 16e

