iPhone 17e pre-order van start: hier haal je de goedkoopste iPhone

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
4 maart 2026, 15:00
2 min leestijd
iPhone 17e pre-order van start: hier haal je de goedkoopste iPhone

De pre-order van de iPhone 17e is begonnen! Wil jij deze goedkoopste iPhone van 2026 in huis halen? Hieronder zetten we voor je op een rij waar je hem bestelt.

iPhone 17e pre-order is begonnen

De iPhone 17e is op maandag 2 maart aangekondigd en je kunt hem sinds woensdag 4 maart 15.15 uur als pre-order bestellen. Wil jij hem zo snel mogelijk in huis hebben? Dan raden we je aan om niet te lang te wachten. Zo weet je zeker dat je hem vanaf 11 maart direct in handen hebt. Die dag verschijnt de iPhone 17e ook officieel in de winkels.

Hieronder zetten we voor je op een rij waar je hem bestelt. Hij heeft een adviesprijs vanaf 719 euro, maar combineer je hem met een abonnement dan ben je nu al voordeliger uit.

iPhone 17e met abonnement

Pre-order bij KPN

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij MediaMarkt

iPhone 17e los toestel

Pre-order bij Coolblue (100 euro extra inruilwaarde)

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Bol

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Meer over de iPhone 17e

De iPhone 17e heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. De belangrijkste is dat-ie nu MagSafe heeft. Daardoor klik je accessoires magnetisch op de achterkant van je telefoon. Denk aan een handige pasjeshouder of je draadloze lader.

Dat draadloze lader gaat nu ook een stukje sneller. Terwijl het vermogen van de iPhone 16e daarvoor maximaal 7,5 Watt was, kan de 17e dit met maximaal 15 Watt. Daarnaast heeft hij een nieuwe chip: de A19. Deze is ook in de iPhone 17 te vinden, al is die nét een stukje beter. Hij heeft daarmee ook ondersteuning voor Apple Intelligence.

Foto’s maken doe je met de 48 megapixel-fusion-lens. Dat is een enkele camera, maar toch is hij ontzettend veelzijdig. Zo maak je er ook ultragroothoekfoto’s mee met een wijdere hoek. Standaard zit er 256 GB aan opslag in het toestel, terwijl de iPhone 16e voor dezelfde prijs 128 GB had. Daardoor heb je genoeg ruimte voor duizenden foto’s en alle apps die je nodig hebt.

iPhone 17e hoesjes: geef je nieuwe iPhone de beste bescherming

Heb jij de iPhone 17e al besteld of ga je dat binnenkort doen? Dan wil je hem natuurlijk de beste bescherming bieden. Een mooi hoesje kan dan niet ontbreken. Bekijk hieronder de beste telefooncases voor de nieuwe iPhone 17e.

Bekijk hoesjes bij gsmpunt

Bekijk hoesjes bij Smartphonehoesjes.nl

Bekijk hoesjes bij Appelhoes

iPhone Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e

