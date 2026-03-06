iPhone 17e heeft veel meer opslag – maar dat zie je niet aan de prijs

De iPhone 17e is er in twee varianten, maar hoeveel opslag heb je nodig? We zetten alle opties bij elkaar en helpen je kiezen!



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoveel opslag heeft de iPhone 17e: hoeveel GB kies jij?

Apple heeft de iPhone 17e standaard meer opslag gegeven. Maar hoeveel opslag heeft de iPhone 17e nu? En welke opties zijn er nog meer? Wij vertellen het je!

De iPhone 17e is er in drie kleuren: wit, zwart en lichtroze. Elke kleur is beschikbaar in twee varianten met elk hun eigen hoeveelheid opslag. Je hebt daarbij de keuze uit 256 GB en 512 GB. Het standaardmodel komt dus met dubbel zoveel opslag in vergelijking met de iPhone 16e, die 128 GB opslagruimte heeft. Dat zie je niet terug aan de prijs:

iPhone 17e 256GB: vanaf € 719 ;

; iPhone 17e 512GB: vanaf € 969.

iPhone 17e: hoeveel opslag moet je kiezen?

Standaard krijg je dus 256 GB opslag bij de iPhone 17e. Kies voor deze hoeveelheid wanneer je:

vooral streamt (Spotify/Apple Music, Netflix) en weinig offline bewaart;

foto’s maakt maar niet dagelijks 4k filmt;

af en toe apps opschoont en iCloud/Google Foto’s gebruikt als ‘archief’.

Voor de meeste mensen is 256 GB de sweet spot. Het is ruim genoeg voor jaren appgebruik en een flinke fotobibliotheek, zónder dat je meteen de hoofdprijs moet betalen voor een nieuw toestel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ga voor de versie met 512 GB als je:

veel video’s schiet (zeker in hoge 4k-kwaliteit);

graag bestanden op je iPhone bewaart (films/series, grote playlists, kaarten);

je geen zin hebt om zo nu en dan je bestanden op te schonen.

iPhone 17e: dit zijn de belangrijkste specificaties

Dit zijn de belangrijkste functies en verbeteringen van de goedkoopste iPhone van 2026!

Draait op de A19-chip ;

; Face ID in plaats van Touch ID;

in plaats van Touch ID; 48-megapixelcamera aan de achterzijde;

aan de achterzijde; Groter 6,1-inch display met dunnere schermranden;

met dunnere schermranden; Startprijs van 719 euro (voor 256 GB);

(voor 256 GB); Bestel vanaf 4 maart, verkrijgbaar vanaf 11 maart 2026.

iPhone 17e kopen

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Bestellen kan vanaf 4 maart om 15:15 uur, op 11 maart ligt het toestel in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops neergezet.

iPhone 17e zonder abonnement:

iPhone 17e met abonnement: