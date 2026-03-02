iPhone 17e aangekondigd: meer functies tegen een (veel) lagere prijs

Apple heeft de iPhone 17e uitgebracht, een nieuwe budget-iPhone met fijne verbeteringen die even duur is als de iPhone 16e toen die uitkwam.

iPhone 17e: een verbeterde goedkoopste iPhone

Tot nog toe was de iPhone 16e de goedkoopste nieuwe iPhone, maar nu heeft Apple opvolger iPhone 17e uitgebracht. De prijs is gelijk gebleven, maar er zijn wel een aantal toffe verbeteringen doorgevoerd. Die zetten we voor je op een rij.

A19-chip

Om te beginnen heeft Apple de iPhone 17e een snellere en energiezuinigere chip gegeven dan zijn voorganger, namelijk de A19. De iPhone 16e draait nog op een (eveneens behoorlijk snelle) A18-chip. De A19 is de nieuwste iPhone-chip, alleen niet in de snelste uitvoering. Die blijft voorbehouden aan de iPhone 18 Pro-modellen die we in het najaar verwachten.

MagSafe

Een van de grootste beperkingen van de iPhone 16e is het ontbreken van MagSafe. Draadloos opladen is wel mogelijk met de 16e, maar de iPhone klikt niet magnetisch vast op de oplader. Daar heeft Apple met de nieuwe iPhone 17e gelukkig een eind aan gemaakt. Ook kun je nu dus eindelijk gebruikmaken van accessoires en telefoonhouders met MagSafe. Bovendien gaat draadloos opladen nu een stuk sneller (met 15 W in plaats van 7,5 W).

Camera is niet veranderd

De 48MP-camera aan de achterkant van de iPhone 17e is hetzelfde als die op de iPhone 16e. De portretmodus is wel verbeterd. Zo kun je nu een portret maken en achteraf de achter­grond blurren. Je kunt zelfs het scherp­stel­punt veranderen.

Geen Dynamic Island

In tegenstelling tot eerdere geruchten heeft Apple de notch niet vervangen door het Dynamic Island. De voorkant van de iPhone 17e ziet er daardoor nagenoeg hetzelfde uit als dat van de iPhone 16e.

Meer kleuren

De iPhone 16e is alleen verkrijgbaar in Zwart en Wit, maar bij de iPhone 17e kun je naast deze kleuren ook kiezen voor Zachtroze.

C1X-modem

De iPhone 17e beschikt tot slot over het C1X-modem, dat is de nieuwste generatie modem voor mobiele data. Deze is tot wel 2x sneller dan het C1-modem dat in de iPhone 16e zit.

Wil je de iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Voor de 256 GB-versie betaal je 719 euro. Bestellen kan vanaf 4 maart om 15:15 uur, op 11 maart ligt de iPhone 17e in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops neergezet. Kies je favoriete webshop en plaats op 4 maart gelijk een pre-order, dan weet je zeker dat je de iPhone 17e het snelst in huis hebt!

iPhone 17e zonder abonnement:

iPhone 17e met abonnement:

