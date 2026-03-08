iPhone 17e nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Dit zijn de kleuren van de iPhone 17e (met één opvallende optie)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
8 maart 2026, 12:40
2 min leestijd
Dit zijn de kleuren van de iPhone 17e (met één opvallende optie)

Apple brengt de iPhone 17e uit in drie tinten, met één duidelijke uitschieter. Dit zijn alle kleuren van de iPhone 17e!

Lees verder na de advertentie.

Dit zijn de kleuren van de iPhone 17e (met een opvallende)

De iPhone 17e is er! En zoals elk jaar zijn er twee vragen die vrijwel meteen opduiken. Wat is er nieuw? En in welke kleuren komt ’ie uit? Wat er nieuw is lees je in het artikel hiernaast. Maar wil je meer weten over de nieuwe kleuren? Lees dan snel verder!

De iPhone 17e is beschikbaar in drie verschillende kleuren, namelijk:

  • Zachtroze;
  • Wit;
  • Zwart.
iphone 17e kleuren

Zwart en wit zijn inmiddels vrijwel altijd vaste prik bij de iPhones, maar de zachtroze kleur springt er meteen uit. Het is bovendien de enige kleur in deze serie die afwijkt van de standaard kleuren.

Bij de iPhone 16e had je overigens maar de keuze uit twee kleuren: wit en zwart. De lichtroze kleur is dus de enige nieuwe toevoeging.

Welke kleur iPhone 17e moet je kiezen?

Ga je voor tijdloos? Kies dan voor zwart. Wil je liever licht en minimalistisch? Dan is wit jouw kleur. Maar als je specifiek op zoek bent naar een iPhone 17e met een beetje flair, dan is zachtroze de beste keuze.

iPhone 17e prijzen

De iPhone 17e heeft dezelfde startprijs als bij de iPhone 16e, alleen krijg je daar nu meer opslagruimte voor. Dat betekent dat je minimaal 256 GB bij de voordelige iPhone krijgt. Wil je meer opslagruimte? Dan ben je meer geld kwijt aan de iPhone.

  • iPhone 17e 256 GB: 719 euro;
  • iPhone 17e 512 GB: 969 euro.
functies iphone 17e

iPhone 17e kopen

Ben je van plan om een iPhone 17e te kopen? En weet je al welke van de iPhone 17e kleuren je wilt? Bij de onderstaande winkels is hij nu in alle kleuren online te bestellen!

iPhone 17e zonder abonnement:

iPhone 17e met abonnement:

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware iPhone Apple iPhone 17e iPhone 16e

Bekijk ook

Download hier de nieuwe iPhone 17e wallpapers voor jouw toestel

Download hier de nieuwe iPhone 17e wallpapers voor jouw toestel

Gisteren 12:37

iPhone 17e heeft veel meer opslag – maar dat zie je niet aan de prijs

iPhone 17e heeft veel meer opslag – maar dat zie je niet aan de prijs

6 maart 2026

Overzicht: dit zijn alle apparaten die Apple in maart 2026 uitbrengt

Overzicht: dit zijn alle apparaten die Apple in maart 2026 uitbrengt

6 maart 2026

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

4 maart 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren