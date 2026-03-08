Dit zijn de kleuren van de iPhone 17e (met één opvallende optie)

Apple brengt de iPhone 17e uit in drie tinten, met één duidelijke uitschieter. Dit zijn alle kleuren van de iPhone 17e!

Dit zijn de kleuren van de iPhone 17e (met een opvallende)

De iPhone 17e is er! En zoals elk jaar zijn er twee vragen die vrijwel meteen opduiken. Wat is er nieuw? En in welke kleuren komt ’ie uit? Wat er nieuw is lees je in het artikel hiernaast. Maar wil je meer weten over de nieuwe kleuren? Lees dan snel verder!

De iPhone 17e is beschikbaar in drie verschillende kleuren, namelijk:

Zachtroze;

Wit;

Zwart.

Zwart en wit zijn inmiddels vrijwel altijd vaste prik bij de iPhones, maar de zachtroze kleur springt er meteen uit. Het is bovendien de enige kleur in deze serie die afwijkt van de standaard kleuren.

Bij de iPhone 16e had je overigens maar de keuze uit twee kleuren: wit en zwart. De lichtroze kleur is dus de enige nieuwe toevoeging.

Welke kleur iPhone 17e moet je kiezen?

Ga je voor tijdloos? Kies dan voor zwart. Wil je liever licht en minimalistisch? Dan is wit jouw kleur. Maar als je specifiek op zoek bent naar een iPhone 17e met een beetje flair, dan is zachtroze de beste keuze.

iPhone 17e prijzen

De iPhone 17e heeft dezelfde startprijs als bij de iPhone 16e, alleen krijg je daar nu meer opslagruimte voor. Dat betekent dat je minimaal 256 GB bij de voordelige iPhone krijgt. Wil je meer opslagruimte? Dan ben je meer geld kwijt aan de iPhone.

iPhone 17e 256 GB: 719 euro;

719 euro; iPhone 17e 512 GB: 969 euro.

iPhone 17e kopen

Ben je van plan om een iPhone 17e te kopen? En weet je al welke van de iPhone 17e kleuren je wilt? Bij de onderstaande winkels is hij nu in alle kleuren online te bestellen!

iPhone 17e zonder abonnement:

iPhone 17e met abonnement: