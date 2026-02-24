iPhone 17e: dit worden álle nieuwe functies van het instapmodel

De iPhone 17e wordt de eerste update van de goedkope iPhone 16e die Apple in februari 2025 heeft onthuld en dit zijn alle nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle nieuwe functies van de iPhone 17e

De ‘Special Experience‘ van Apple op 4 maart komt er bijna aan en we verwachten dat de iPhone 17e in die week wordt aangekondigd. We zetten alle nieuwe functies die je kunt verwachten voor je op een rij.

Design

De iPhone 17e lijkt waarschijnlijk erg op de iPhone 16e, met hetzelfde 6,1-inch schermformaat, een camera met één lens aan de achterzijde, en de keuze uit zwart en wit.

Scherm

De iPhone 17e heeft vermoedelijk hetzelfde scherm als de iPhone 16e, wat betekent dat het beperkt zal blijven tot een verversingssnelheid van 60 Hz. Apple introduceerde in 2025 een verversingssnelheid van 120 Hz ProMotion op de reguliere iPhone 17, maar deze techniek verwachten we niet op de goedkopere iPhone 17e. Hetzelfde geldt voor een always on-functie.

Dynamic Island

De iPhone 16e heeft een zogeheten notch die Apple op nieuwere iPhones heeft vervangen door het Dynamic Island. Dat zou op de iPhone 17e ook kunnen gebeuren, maar dat is nog geen zekerheid. Het Dynamic Island is een pilvormige uitsparing in het scherm van de iPhone waarin het TrueDepth-camerasysteem en de camera aan de voorzijde zijn ondergebracht. Het neemt minder schermruimte in beslag dan de notch en is beter geïntegreerd in de iPhone.

A19-chip

De iPhone 17e krijgt de A19-chip die ook in de iPhone 17 zit. De A19-chip is gebouwd op een geüpgraded N3P 3-nanometerproces en biedt een prestatieverbetering van 5 tot 10 procent ten opzichte van de A18-chip. Het kan zijn dat Apple een downclocked versie van de A19-chip gebruikt in de iPhone 17e. Als dat het geval is, zullen de prestaties niet helemaal overeenkomen met die van de iPhone 17.

De A18-chip die Apple in de iPhone 16e gebruikte, had een 4-core GPU in plaats van een 5-core GPU zoals de versie van de iPhone 16, dus de iPhone 17e zou een vergelijkbare GPU-downgrade kunnen krijgen. Verder verwachten we dat de iPhone 17e net als de iPhone 16e weer 8 GB werkgeheugen krijgt. De andere modellen van Apple hebben 12 GB.

MagSafe

De iPhone 16e heeft geen magnetische ring voor MagSafe-opladen, maar de iPhone 17e krijgt die waarschijnlijk wel. De iPhones van Apple maken sinds de iPhone 12 gebruik van MagSafe, waardoor er een breed scala aan MagSafe-hoesjes en -accessoires beschikbaar is. De iPhone 16e is dus niet compatibel met deze accessoires en is daardoor beperkt tot een draadloze oplaadsnelheid van 7,5 W. MagSafe zou dat opvoeren tot minimaal 15 W. De iPhone 17-modellen kunnen via MagSafe opladen met 25 W, hoewel de iPhone Air beperkt is tot 20 W.

Camera

De iPhone 17e krijgt naar verwachting net als de iPhone 16e een enkele 48-megapixel groothoekcamera aan de achterzijde. Op de iPhone 16e zit geen cameraregelaar en er zijn ook geen aanwijzingen dat Apple van plan is deze toe te voegen aan de iPhone 17e.

De iPhone 17-modellen hebben een 18-megapixelcamera met Middelpunt aan de voorkant, maar volgens geruchten krijgt de iPhone 17e dezelfde 12-megapixelcamera aan de voorkant als de iPhone 16e.

Modem

De iPhone 17e krijgt het C1X-modem, dat Apple voor het eerst introduceerde in de iPhone Air. Het C1X-modem is sneller en efficiënter dan het C1-modem dat Apple gebruikte in de iPhone 16e.

N1-chip

Volgens de laatste geruchten is Apple toch van plan om de N1-netwerkchip aan de iPhone 17e toe te voegen. Deze chip zorgt voor snelheids- en efficiëntieverbeteringen, en Thread-ondersteuning.

Prijs iPhone 17e

De iPhone 16e kostte bij de release 719 euro en voor de iPhone 17e verwachten we dezelfde prijs.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je zeker weten dat je niets mist over de aankomende iPhone 17e en alle nieuwe functies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!