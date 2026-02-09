De iPhone 17e verschijnt binnenkort en dit zijn alle nieuwe functies

De volgende iPhone-lancering van Apple wordt de iPhone 17e, de opvolger van de iPhone 16e – dit zijn alle functies die je kunt verwachten.

iPhone 17e verschijnt binnenkort met deze nieuwe functies

Het ziet ernaar uit dat Apple drie belangrijke upgrades naar de iPhone 17e brengt en de prijs gelijk houdt aan die van de iPhone 16e. In de nieuwste uitgave van de Power On-nieuwsbrief deelt Mark Gurman van Bloomberg de volgende details over de iPhone 17e:

“The new iPhone 17e, which replaces the 16e from a year ago, is due imminently. The big changes include the device getting the A19 chip from the iPhone 17 and MagSafe charging. And it’s shifting to Apple’s newest in-house cellular and wireless chips, I can confirm. I’ve also been told that the company is planning to keep pricing the same, at $599, setting up a simple advertising pitch: You’ll get more features for the same cost.” “De nieuwe iPhone 17e, die de 16e van een jaar geleden vervangt, komt binnenkort op de markt. De grote veranderingen zijn onder meer dat het toestel de A19-chip van de iPhone 17 en MagSafe-opladen krijgt. En ik kan bevestigen dat het toestel overschakelt op de nieuwste interne mobiele en draadloze chips van Apple. Ik heb ook vernomen dat het bedrijf van plan is om de prijs gelijk te houden, namelijk 719 euro, en een eenvoudige reclameboodschap te gebruiken: je krijgt meer functies voor dezelfde prijs.”

Geen verrassingen

Het is duidelijk een upgrade zonder verrassingen en dat hadden we ook al verwacht. Een nieuwe chipset, MagSafe en verbeterde draadloze chips – waarschijnlijk de C1X en de nieuwe N1-chip. De eerste versie, C1, debuteerde in de iPhone 16e, de nieuwe N1-netwerkchip en de verbeterde C1X zagen we respectievelijk voor het eerst in de iPhone 17-serie en de iPhone Air.

Volgens eerdere geruchten zou Apple ook functies zoals het Apple Dynamic Island introduceren op de iPhone 17e. Gurman zegt hier echter niets over. Dat betekent niet pe se dat het ook niet gaat gebeuren, maar het is wel opvallend. Het is ook onduidelijk of Apple de basisopslagcapaciteit verhoogt van 128 GB naar 256 GB, zoals bij alle andere iPhone 17-modellen het geval is.

Prijzen

De iPhone 17e voor 719 euro is weliswaar goedkoper, maar ook nog steeds relatief duur vergeleken met de rest van de iPhone-line-up. Momenteel verkoopt Apple de iPhone 16 voor 869 euro, de iPhone 17 voor 969 euro, de iPhone Air voor 1229 euro en de iPhone 17 Pro vanaf 1329 euro. Bij andere webshops koop je de iPhone 16e al voor € 549,-, de iPhone 16 voor € 673,99, de iPhone 17 voor € 863,-, de iPhone Air voor € 918,- en de iPhone 17 Pro voor € 1.223,99.

Als de iPhone 17e voor 719 euro inderdaad 256 GB opslagruimte heeft, dan maakt hem dat aantrekkelijker dan de iPhone 16 met 128 GB voor 869 euro. De iPhone 16 heeft echter wel een ultragroothoekcamera en een overvloed aan leuke extra functies die de iPhone 17e niet heeft. Of de iPhone 17e een succes wordt, ligt er waarschijnlijk dus vooral aan hoe snel de prijzen bij de webshops zullen zakken. Wil je niets missen van de aankomende iPhone 17e? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!