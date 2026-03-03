De iPhone 17e heeft 3 belangrijke nieuwe functies: dit zijn ze

Apple heeft op 2 maart de iPhone 17e gepresenteerd – we laten de drie belangrijkste nieuwe functies van de nieuwe budget-iPhone aan je zien.

iPhone 17e heeft 3 belangrijke nieuwe functies

De iPhone 17e is de nieuwste budget-iPhone en de opvolger van de iPhone 16e uit 2025. De iPhone heeft een aantal nieuwe functies en verbeteringen, maar er zijn er drie die er echt uitspringen. Die zetten we voor je op een rij.

1. A19-chip

De iPhone 16e draait op een A18-chip, maar de iPhone 17e heeft een chip van de nieuwste generatie: de A19. De iPhone 17e is hierdoor weer een stuk sneller en energiezuiniger dan zijn voorganger.

Het is overigens niet exact dezelfde chip als die in de iPhone 17 zit. De A19-chip in de iPhone 17 heeft namelijk een 5-core GPU en die in de iPhone 17e een 4-core GPU. Dit betekent iets tragere grafische prestaties tijdens het gamen, maar de meeste mensen zullen geen groot verschil merken. Het is ook geen downgrade, want de A18-chip in de iPhone 16e heeft ook een 4-core GPU.

2. Dubbele hoeveelheid opslagruimte

De startprijs van de iPhone 17e ligt met 719 euro gelijk met die van de iPhone 16e, maar er is een belangrijk verschil. Bij de iPhone 16e betaalde je dit bedrag voor de 128 GB-versie. De iPhone 17e is niet verkrijgbaar met 128 GB, dus je krijgt voor 719 euro maar liefst 256 GB – een verdubbeling voor hetzelfde geld. Voor een iPhone 17e met 512 GB betaal je overigens wel een stuk meer: 969 euro.

3. MagSafe

Het ontbreken van MagSafe was de grootste tekortkoming van de iPhone 16e, maar op de iPhone 17e heeft Apple de functie toegevoegd. Je kunt de iPhone 17e dus sneller draadloos opladen dan zijn voorganger (15 W in plaats van 7,5 W) en je kunt nu ook allerlei accessoires gebruiken die MagSafe ondersteunen.

Overige verbeteringen

Er zijn nog een paar functies van de iPhone 17e die het vermelden waard zijn. Om te beginnen heeft de nieuwe iPhone dezelfde C1X-modem als de iPhone Air. Deze is tot wel 2x sneller dan het C1-modem dat in de iPhone 16e zit. Ook heeft Apple Ceramic Shield 2 gebruikt voor een krasbestendiger scherm van de iPhone 17e.

Verder heeft Apple de portretmodus van de camera verbeterd. Volgens Apple herkent de iPhone 17e mensen, honden en katten, en wordt diepte-informatie automatisch opgeslagen zodat je achteraf het focuspunt kunt aanpassen. Ook is de iPhone 17e niet zoals de iPhone 16e alleen in Zwart en Wit verkrijgbaar, maar ook in de nieuwe kleur Zachtroze.

Wil je de iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Bestellen kan vanaf 4 maart om 15:15 uur, op 11 maart ligt de iPhone 17e in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops neergezet. Kies je favoriete webshop en plaats op 4 maart gelijk een pre-order, dan weet je zeker dat je de iPhone 17e het snelst in huis hebt!

