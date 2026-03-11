iPhone 17e camera: deze functies krijg je (niet) bij het instapmodel

De iPhone 17e is Apple’s goedkoopste smartphone van 2026, maar hoe goed is de camera van het instapmodel? Deze camerafuncties heeft de iPhone 17e!

iPhone 17e camera

De camera is één van de belangrijkste onderdelen van je iPhone. Het is daarom goed om te weten welke camerafuncties je bij ieder toestel krijgt. De iPhone 17e is Apple’s goedkoopste smartphone van 2026, maar dat is niet zonder reden. Bij het instapmodel ontbreekt een aantal functies, die we wél bij de rest van de iPhone 17-serie zien. Twijfel je nog voor welke iPhone je moet kiezen? Deze functies krijg je (niet) bij de camera van de iPhone 17e!

1. Hoofdcamera van goede kwaliteit

De iPhone 17e heeft één camera aan de achterzijde, dat is de 48-megapixel hoofdcamera. Met deze camera maak je foto’s in 24 MP en 48 MP, net als bij de reguliere iPhone 17. Inzoomen zonder kwaliteitsverlies doe je tot 2x en de camera heeft ondersteuning voor Dolby Vision tot 4K met 60 bps. Daarin doet de iPhone 17e dus niet onder voor de iPhone 17, de hoofdcamera beschikt over dezelfde functies.

2. Ultragroothoeklens ontbreekt

Bij de camera van de iPhone 17e ontbreekt een aantal functies, omdat het instapmodel de ultragroothoeklens moet missen. Dat betekent dat je niet kunt uitzoomen (0,5x) met de iPhone 17e. Inzoomen zonder kwaliteitsverlies gaat tot 2x met de digitale telelens van de iPhone 17e, terwijl dat bij de iPhone 17 Pro (Max) tot 8x is.

De macromodus ontbreekt eveneens bij de iPhone 17e, maar dit is voor de meeste gebruikers geen probleem. Camerafuncties als de macromodus en tot 8x inzoomen worden vaak nauwelijks gebruikt, waardoor de hoofdcamera meer dan genoeg opties biedt bij de iPhone 17e.

3. Frontcamera

Naast de hoofdcamera heeft de iPhone 17e een 12-megapixel frontcamera. Deze zagen we eerder al in de iPhone 16-serie, waardoor er weinig is veranderd bij de frontcamera. Geavanceerde functies als Middelpunt en Dual Capture ontbreken, die onderdelen zien we wél bij de rest van de iPhone 17-serie. Tikken om te zoomen werkt wel bij de frontcamera van de iPhone 17e. Gebruik je de frontcamera vooral voor het maken van selfies of om te videobellen? Dat doe je met de 12-megapixel frontcamera van de iPhone 17e in hoge kwaliteit.

4. Portretten van de nieuwste generatie

Het camerasysteem van de iPhone 17e is weinig veranderd in vergelijking met de iPhone 16e, maar dat geldt niet voor de software achter de lenzen. De iPhone 17e heeft ondersteuning voor de portretten van de nieuwste generatie. Dat betekent dat je de portretmodus achteraf nog kunt toevoegen aan een foto. Waar dit bij de iPhone 16e nog niet mogelijk is, kun je bij de iPhone 17e het scherpstelpunt veranderen om onderwerpen beter in beeld te brengen.

iPhone 17e halen

Bij de iPhone 17e ontbreken bepaalde camerafuncties, maar dat geldt niet voor de belangrijkste instellingen van de camera. Je maakt foto’s en video’s in de hoogste kwaliteit met de hoofdcamera, daarvoor heb je geen iPhone 17 nodig. Foto’s bewerken gaat eenvoudiger door de ondersteuning van de nieuwe generatie portretten. Wil je achteraf toch een portreteffect toevoegen aan een foto? Dat is bij de iPhone 17e geen probleem.

Als je wilt besparen op je volgende iPhone is de iPhone 17e de beste keuze in 2026. Voor een relatief lage prijs krijg je veel functies bij het instapmodel. De camera is van hoge kwaliteit, maar dat is niet het enige voordeel van de iPhone 17e. Het instapmodel beschikt standaard over 256 GB en heeft voor het eerst MagSafe. Klinkt dat goed? Bekijk dan hier waar je de goedkoopste iPhone van 2026 in huis haalt: