Zit je er al klaar voor? De verkoop van de nieuwe iPhones gaat binnenkort beginnen. Maar wanneer is de pre-order van de iPhone 17 nou precies?

Wanneer kun je de iPhone 17 pre-orderen? Dit is de datum

In september komen doorgaans de nieuwe iPhones. En Apple heeft ook voor dit jaar de exacte datum van hun jaarlijkse, grote keynote aangekondigd.

Op dinsdag 9 september begint de keynote om 19:00 uur, Nederlandse tijd. Apple laat dan de nieuwe iPhones voor het eerst zien tijdens het ‘Awe Dropping‘-evenement. Wanneer dat achter de rug is begint de pre-order van de iPhone 17. Je moet dan nog wel eventjes geduld hebben, want doorgaans is de pre-order een paar dagen later.

In voorgaande jaren begon de pre-order van de nieuwe iPhones altijd op de vrijdag na de keynote. Waarschijnlijk gaat dat ook weer dit jaar gebeuren. Op 12 september om 14:00 uur is dan het exacte moment wanneer de pre-order van de iPhone 17 begint.

De officiële release van de nieuwe iPhone is vervolgens een week later. Op vrijdag 19 september verschijnen de toestellen in de winkels voor de normale verkoop. Dat is ook de dag dat de iPhone 17 bij je thuis wordt afgeleverd als je het toestel al hebt besteld.

Levertijden lopen snel op: wees er snel bij

Wil je de nieuwste iPhone als eerste hebben? Dan is het belangrijk dat je de iPhone 17 al tijdens de pre-order gaat bestellen. De voorraad gaat er vaak behoorlijk snel doorheen na de release van een nieuwe iPhone.

We verwachten dat de levertijden van vooral de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max snel oplopen. Tijdens voorgaande jaren was een wachttijd van zo’n zes tot acht weken heel normaal. Voor sommige kleuren moest je zelfs nog een stuk langer wachten.

