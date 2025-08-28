Deze 3 redenen maken de iPhone 17 het waard om op te wachten

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? Om deze drie redenen is het waard om op de iPhone 17 te wachten!

iPhone 17 komt eraan

Er komt een Apple-evenement aan! Op dinsdag 9 september presenteert Apple een reeks nieuwe producten. Het is de verwachting dat de iPhone 17-serie dan verschijnt, die uit vier nieuwe iPhones bestaat. We zien binnenkort de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? Om deze drie redenen is het waard om op de iPhone 17 te wachten!

1. Véél nieuwe functies

Er worden zowel onder als boven de motorkap grote veranderingen bij de iPhone 17-serie verwacht. De reguliere iPhone 17 krijgt een aantal langverwachte verbeteringen, waaronder een groter scherm mét ProMotion. Deze functie is op dit moment exclusief voor de Pro-modellen, maar daar komt bij de iPhone 17 verandering in. Daarnaast krijgt de frontcamera van de iPhone een grote upgrade, want dat wordt een 24-megapixelcamera.

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we dezelfde verbetering, maar dat is niet alles. Dit worden de eerste iPhones met maar liefst drie 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde. Deze worden geplaatst in een vernieuwd camera-eiland, dat veel breder wordt dan bij de huidige iPhones. Met de iPhone 17 Air zien we zelfs Apple’s dunste smartphone ooit. Er komen dus grote veranderingen naar de iPhone 17-serie, waardoor het waard is om nog even te wachten op de volgende iPhone. Bekijk hier alles over de iPhone 17:

Apple voorziet de iPhones vrijwel ieder jaar van een nieuwe processor en dat is bij de iPhone 17 niet anders. Volgens geruchten draaien de iPhone 17 en de iPhone 17 Air op de A19-chip, bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max wordt dat de A19 Pro-chip. Deze nieuwe processors zijn sneller en energiezuiniger, maar dat is niet het belangrijkste voordeel. Met deze processors hebben de iPhone 17-modellen een jaar langer ondersteuning voor software-updates.

Niet alle iPhones hebben ondersteuning voor de nieuwste softwareversies van Apple. Dat is ook bij iOS 26 het geval, niet alle iPhones kunnen bijwerken naar de grootste update van 2025. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? In dat geval is het aan te raden om nog even te wachten op de iPhone 17, want die telefoon krijgt een jaar langer updates dan de iPhone 16. Zo weet je zeker dat je iPhone de komende jaren wordt voorzien van de nieuwste functies.

3. Lagere prijzen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar ben je juist van plan om geld te besparen? Ook dan is het verstandig om te wachten op de release van de iPhone 17. Apple verlaagt de prijzen van eerdere modellen, zodra een nieuwe iPhone op de markt wordt gebracht. Dat betekent dat de iPhone 16 veel goedkoper wordt bij Apple zelf. Bij andere aanbieders is dat prijsverschil vermoedelijk nog groter, waardoor je jouw volgende iPhone tegen een veel lagere prijs in huis haalt.

Let wel op als je voor een eerdere iPhone kiest, want de voorraad wordt niet meer aangevuld door Apple. Het bedrijf stopt de productie van oudere modellen, waardoor je afhankelijk bent van de voorraad bij andere aanbieders. Zorg er daarom voor dat je niet te lang wacht na de release van de iPhone 17, zeker als je op zoek bent naar een specifieke uitvoering van de iPhone. Bij populaire iPhones kan deze voorraad er snel doorheen gaan.

Release van de iPhone 17

Je hoeft niet lang meer te wachten op de iPhone 17, want Apple kondigt de telefoon aan op dinsdag 9 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Ben je van plan om de nieuwe iPhone direct te bestellen? Zet dan vrijdag 12 september alvast in je agenda, want die dag begint de pre-order. Een week later verschijnen de nieuwe iPhones in de winkels, dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 19 september.

Er zijn dus meerdere redenen om te wachten op de iPhone 17, ook als je niet van plan bent om de nieuwste iPhone te halen. Wil je niks missen van de release van de volgende iPhone? En altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de iPhone 17? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!