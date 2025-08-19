iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: zo groot worden de verschillen

Voor wie zich nu al afvraagt of de aankomende iPhone 17 of iPhone 17 Pro de beste keuze is, zetten we alle verschillen alvast op een rij.

iPhone 17 vs iPhone 17 Pro

Beide nieuwe iPhones komen in september op de markt. Op basis van wat we tot nog toe weten over beide aankomende toestellen, kunnen we alvast een vergelijking maken. Zo weet je op voorhand al welke van deze twee iPhones waarschijnlijk het beste bij jou past. Voor de duidelijkheid: de vergelijking is dus gebaseerd op verwachtingen!

iPhone 17 iPhone 17 Pro 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A19 Pro-chip Max. 512 GB opslagruimte Max. 1 TB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen Batterijduur van zo’n 22 uur Batterijduur van zo’n 27 uur Zwart, Wit, Grijs, Groen, Paars en Lichtblauw Zwart, Wit, Blauw en Oranje Zo’n 950 euro Zo’n 1300 euro

Behuizing

Beide iPhones zijn waarschijnlijk ongeveer even groot, al zijn de exacte afmetingen op dit moment nog niet bekend. Gezien de schermgrootte van 6,3 inch, zal het formaat niet enorm veel afwijken van de iPhone 16 Pro dat ook een scherm van 6,3 inch heeft. De afmetingen daarvan bedragen 149,6 x 71,5 x 8,3 mm.

Bij de iPhone 17 verwachten we een aluminium frame. De iPhone 17 Pro krijgt naar verluidt een titanium frame. Beide iPhones hebben waarschijnlijk een waterbestendigheid volgens de IP68-certificering.

Scherm

De iPhone 17 en de iPhone 17 Pro hebben vermoedelijk hetzelfde scherm van 6,3 inch. Dit betekent dat ook de resolutie gelijk zal zijn: 1206 x 2622 pixels. Het ziet ernaar uit de Apple ProMotion dit jaar voor het eerst op de hele nieuwe iPhone-serie toepast. Hierdoor zijn alle nieuwe iPhones in staat om een verversingssnelheid van 120Hz te gebruiken. Ook de functie always-on komt waarschijnlijk beschikbaar op alle iPhone 17-modellen. Je ziet dan bijvoorbeeld nog altijd de tijd wanneer je iPhone vergrendeld is.

Camera

Zoals altijd is er wel een verschil in camera tussen de reguliere iPhone en het Pro-model. De iPhone 17 krijgt waarschijnlijk een 48-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.6. Dat is bijna hetzelfde als de groothoekcamera van de iPhone 17 Pro, die met f/1.8 wel een iets kleiner diafragma heeft. Daarbij heeft de iPhone 17 Pro een 5x optische zoom, iets wat bij de iPhone 17 blijft steken op 2x.

Daarnaast heeft de iPhone 17 een 12-megapixel ultragroothoekcamera met een diafragma van f/2.2. Dat is wel een behoorlijk verschil met de ultragroothoekcamera van de iPhone 17 Pro, want die heeft er een van 48 megapixel, eveneens met een diafragma van f/2.2.

De iPhone 17 Pro heeft dan nog een derde camera met een telelens. Ook dat is er een van 48 megapixel. Deze heeft een diafragma van f/2.8. En ook een LiDAR-scanner vinden we alleen op de iPhone 17 Pro. Dit is een soort 3D-sensor die diepte kan detecteren tijdens het fotograferen.

De iPhone 17 heeft waarschijnlijk net als de iPhone 16 een 12-megapixel selfiecamera. Bij de iPhone 17 Pro verwachten we deze keer een 24-megapixel selfiecamera.

Presetaties

De iPhone 17 Pro is logischerwijs de snelste van de twee. Dat zien we terug in de processor en de hoeveelheid werkgeheugen. De iPhone 17 Pro draait namelijk op een A19 Pro-chip met maar liefst 12 GB aan werkgeheugen. De ‘reguliere’ iPhone 17 moet het doen met een A19-chip en 8 GB aan werkgeheugen, wat overigens zeker niet slecht is. Het Pro-model doet er zoals altijd nog een extra schepje bovenop.

Batterij

Over de batterijen van de twee iPhones is ook nog niet veel bekend. Gezien de vergelijkbare afmetingen van beide toestellen, verwachten we ook geen grote verschillen in de grootte en de capaciteit van de batterijen. Er zijn wel geruchten en schattingen over de batterijduur. Die zou bij de iPhone 17 zo’n 22 uur bedragen. De iPhone 17 Pro zou het zelfs zo’n 27 uur volhouden.

Voordelen iPhone 17 Een stuk goedkoper dan de Pro

Een stuk goedkoper dan de Pro Beter dan wat de meeste mensen echt nodig hebben

Beter dan wat de meeste mensen echt nodig hebben Eerste basismodel met ProMotion en always-on Nadelen iPhone 17 Geen tele-camera

Geen tele-camera Kortere batterijduur

Kortere batterijduur Geen LiDAR-scanner

Voordelen iPhone 17 Pro Heeft een derde camera

Heeft een derde camera Langere batterijduur

Langere batterijduur Heeft een LiDAR-scanner Nadelen iPhone 17 Pro Een stuk duurder

Een stuk duurder Minder exclusieve functies dan bij eerdere Pro-modellen

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone 17 Pro

Zoals altijd heeft het Pro-model meer te bieden dan het ‘reguliere’ model. De iPhone 17 Pro heeft een snellere processor, meer werkgeheugen, desgewenst meer opslagruimte, een langere batterijduur en betere camerafuncties. Mede doordat ProMotion en always-on nu ook naar de iPhone 17 komen, zijn de verschillen nu wat kleiner dan voorheen. Heb je betere prestaties, meer opslagruimte, een langere batterijduur en betere camerafuncties nodig, dan kies je dus voor de iPhone 17 Pro. Of je bereid bent om daar een stuk meer voor te betalen, is natuurlijk heel persoonlijk. Gebruik je je iPhone alleen maar voor alledaagse taken, dan is de iPhone 17 ook al ruimschoots voldoende. In dat geval kun je dus wel wat geld besparen.

iPhone 17-event

We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe iPhones van dit jaar, want Apple presenteert ze al over enkele weken. Waarschijnlijk vindt de presentatie van de iPhone 17-reeks plaats op dinsdag 9 september. Lees hier alles over de verwachte release van de iPhone 17!