iPhone 17 vs iPhone 16: dit zijn de verschillen die we verwachten

De iPhone 17 wordt gepresenteerd op dinsdag 9 september en dit zijn de verbeteringen ten opzichte van de iPhone 16 die we verwachten.

iPhone 17 vs iPhone 16

Nu de iPhone 17 bijna wordt gepresenteerd, is het de hoogste tijd om alle belangrijke verbeteringen ten opzichte van de iPhone 16 op een rij te zetten – zo weet je nu al of overstappen voor jou de moeite waard is!

iPhone 17 iPhone 16 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,1 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A19 Pro-chip Max. 512 GB opslagruimte Max. 512 GB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Batterijduur van zo’n 22 uur Batterijduur van zo’n 22 uur Zwart, Wit, Grijs, Groen, Paars en Lichtblauw Ultramarijn, Blauwgroen, Roze, Wit, Zwart Zo’n 950 euro Zo’n 1000 euro

Behuizing

We weten dat de iPhone 17 naar alle waarschijnlijkheid een scherm van 6,3 inch krijgt, wat 0,2 inch groter is dat dat van de iPhone 16. Gezien die schermgrootte zullen de afmetingen van de behuizing niet enorm veel afwijken van de iPhone 16 Pro, die ook een scherm van 6,3 inch heeft. De afmetingen daarvan bedragen 149,6 x 71,5 x 8,3 mm. De iPhone 16 meet 147,6 x 71,6 x 7,8 mm. De iPhone 17 wordt dus waarschijnlijk iets groter dan de iPhone 16, maar het verschil zal niet groot zijn.

Scherm

De iPhone 17 krijgt dus een scherm van 6,3 inch met vermoedelijk een resolutie van 1206 x 2622 pixels. Ter vergelijking: het 6,1-inch scherm van de iPhone 16 heeft een resolutie van 1179 x 2556 pixels. Waarschijnlijk zien we dit jaar ook ProMotion voor het eerst op de gehele iPhone 17-serie. Dat betekent dat een verversingssnelheid van 120 Hz mogelijk is en ook de functie always-on beschikbaar komt. Dit heb je op de iPhone 16 niet.

Camera

De iPhone 17 krijgt waarschijnlijk dezelfde camera als de iPhone 16, namelijk een 48-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.6 en een 12-megapixel ultragroothoekcamera met een diafragma van f/2.2. Ook de selfiecamera blijft met 12 megapixel en een diafragma van f/1.9 onveranderd. Voor de camera hoef je dus niet over te stappen van de iPhone 16 naar de iPhone 17.

Prestaties

Hier zien we wel wat verschil ten opzichte van de iPhone 16. De iPhone 17 krijgt naar verwachting namelijk een snellere processor: de A19 (de iPhone 16 draait op een A18). Dat is dan ook gelijk de enige verbetering. De hoeveelheid werkgeheugen blijft hetzelfde ten opzichte van de iPhone 16 (8 GB, voldoende voor Apple Intelligence) en hetzelfde geldt voor de hoeveelheid opslagruimte (128 GB, 256 GB, 512 GB).

Batterij

Hier verwachten we ook niet zoveel verschil. Het scherm van de iPhone 17 is iets groter en verbruikt daardoor iets meer energie. Aan de andere kant is de nieuwe A19-chip van de iPhone 17 mogelijk iets zuiniger. Of de iPhone 17 ook een krachtigere batterij krijgt, is nog niet duidelijk. Als dat het geval is, zal de batterijduur wellicht wel iets beter zijn.

Voordelen iPhone 17 Iets groter scherm met always-on

Iets groter scherm met always-on Snellere processor

Snellere processor Mogelijk een iets betere batterijduur Nadelen iPhone 17 Duurder

Duurder Geen verbeterde camera

Geen verbeterde camera Geen extra werkgeheugen

Voordelen iPhone 16 Iets goedkoper

Iets goedkoper Dezelfde camera als de iPhone 17

Dezelfde camera als de iPhone 17 Dezelfde hoeveelheid werkgeheugen Nadelen iPhone 16 Geen always-on

Geen always-on Langzamere chip

Langzamere chip Mogelijk iets minder lange batterijduur

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone 16

Overstappen van een iPhone 16 naar een iPhone 17 heeft waarschijnlijk niet zoveel zin. Het enige wat je extra is een iets groter scherm met always-on, een snellere processor en mogelijk een iets langere batterijduur. En misschien is er een nieuw kleurtje dat je mooier vindt. Heb je een oudere iPhone, dan ligt het iets anders. Wil je graag wat geld besparen? Dan kun je beter heel even wachten en voor de iPhone 16 kiezen wanneer die na de presentatie van de iPhone 17 wat goedkoper wordt. Wil je toch graag een groter scherm met always-on, een snellere chip en iets meer batterijduur, dan betaal je gewoon ietsje meer voor een iPhone 17.

iPhone 16 kopen?

