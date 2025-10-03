iPhone 17 is eigenlijk veel te goed (en dit is de reden van Apple)

Apple heeft de iPhone 17 zó goed gemaakt, dat je dit jaar bijna geen reden meer hebt om voor een Pro-model te kiezen. Toch is dat niet zonder reden.

iPhone 17 is héél goed

De nieuwe iPhones van 2025 liggen sinds vrijdag 19 september in de winkels en hebben veel nieuwe functies gekregen. Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe processors en hebben verbeterde camera’s. Apple heeft dit jaar niet alleen de Pro-modellen een grote upgrade gegeven, ook de iPhone 17 is véél beter geworden. Het basismodel heeft veel onderdelen overgenomen, die we eerder bij de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zagen.

Het scherm van de iPhone 17 heeft een grote upgrade gekregen. De telefoon heeft een 6,3-inch scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat de reguliere iPhone in 2025 voor het eerst beschikt over ProMotion en always-on. Deze functies introduceerde Apple al in 2022 bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max, maar bleven de afgelopen jaren exclusief voor de Pro-modellen. Daar komt bij de reguliere iPhone van 2025 eindelijk verandering in.

Always-on bij de iPhone 17.

Meer opslagruimte en betere camera’s

De iPhone 15 Pro Max en de iPhone 16 Pro Max kwamen al standaard met 256 GB aan opslagruimte. Die verbetering heeft Apple dit jaar bij alle nieuwe iPhones doorgevoerd, waardoor je bij de iPhone 17 standaard dubbel zoveel opslagruimte krijgt. Dat zien we gelukkig niet terug in de prijs, want de iPhone heeft de startprijs van de iPhone 16 overgenomen. Je betaalt € 969,- voor de reguliere iPhone van 2025.

Daarnaast hebben de camera’s aan de voor- en achterkant van de ‘normale’ iPhone een grote upgrade gekregen. De telefoon heeft een 18-megapixel frontcamera, terwijl dat bij de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) nog een 24-megapixelcamera was. Aan de achterzijde heeft de iPhone 17 een 48-megapixel hoofd- én ultragroothoeklens. Je vindt dus alleen nog maar 48-megapixelcamera’s aan de achterkant van de iPhone 17, net als bij de iPhone 17 Pro (Max).

Niet zonder reden

De iPhone 17 heeft een aantal belangrijke verbeteringen gekregen, waardoor veel gebruikers dit jaar helemaal geen iPhone Pro meer nodig hebben. Het basismodel doet niet onder voor het scherm van de Pro-modellen en de ontbrekende telelens is doorgaans de minst gebruikte camera. Toch is het niet zonder reden dat Apple de iPhone 17 zó goed heeft gemaakt. Het bedrijf werkt naar verluidt aan de iPhone 17e, dat de opvolger van de iPhone 16e wordt.

De iPhone 17e wordt een goedkopere en afgeslankte versie van de iPhone 17, net zoals de iPhone 16e een aantal functies van de iPhone 16 mist. Zo moet de voordelige iPhone het zonder MagSafe, snel draadloos opladen en de ultragroothoeklens doen. De verschillen tussen de iPhone 17 en de iPhone 17e moeten groter worden, waardoor Apple ervoor heeft gekozen om de iPhone 17 eigenlijk veel te goed te maken.

iPhone 16e.

iPhone 17e mist belangrijke functies

Het is de verwachting dat de iPhone 17e juist veel minder geavanceerd dan de iPhone 17 wordt. Je hoeft functies als ProMotion, het Dynamic Island en de 18-megapixel frontcamera niet bij de iPhone 17e te verwachten. Het is nog onduidelijk of Apple het prijsverschil tussen de iPhone 17 en de iPhone 17e eveneens groter wilt maken. De iPhone 16e kost bij Apple maar liefst 719 euro, maar is ondertussen verkrijgbaar voor € 565,- bij andere aanbieders.

De iPhone 17e verschijnt pas in het voorjaar van 2026 en verschilt vermoedelijk weinig van de iPhone 16e. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe telefoon te halen? Dan is de iPhone 17e het dus niet waard om op te wachten, zeker nu de iPhone 17 zó goed is. Nu Apple het verschil tussen de voordeligste en de reguliere iPhone groter wilt maken, krijg je veel meer functies bij de iPhone 17. Wil je de nieuwe iPhone halen, maar niet teveel betalen? Bekijk dan de laagste prijzen in onze prijsvergelijker: