iPhone 17 krijgt twee upgrades (waar we al héél lang op wachten)

De iPhone 17 komt eraan! Volgens geruchten krijgt de iPhone 17 twee upgrades, waar we al héél lang op wachten. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17

De release van de iPhone 17 komt eraan! Apple presenteert de volgende iPhone pas in september, maar door geruchten weten al veel over het nieuwe toestel. Het is de verwachting dat de iPhone 17 twee upgrades krijgt, waar gebruikers al jaren op zitten te wachten. Zowel het scherm als de frontcamera worden veel beter bij de reguliere iPhone van 2025. Benieuwd wat er verandert? Deze verbeteringen kun je verwachten!

1. 24-megapixelcamera

De frontcamera krijgt bij de iPhone 17 volgens geruchten een grote upgrade. Waar de huidige iPhones nog een 12-megapixelcamera aan de voorzijde hebben, wordt dat bij de iPhone 17 een 24-megapixelcamera. Dat betekent dat de foto’s en video’s met de frontcamera veel scherper worden. Daarnaast heeft de nieuwe camera minder moeite met weinig licht, waardoor de foto’s en video’s minder snel korrelig worden.

Aan de achterzijde worden geen veranderingen verwacht bij de iPhone 17. De telefoon krijgt een 48-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel ultragroothoeklens. Dezelfde lenzen zagen we eerder al bij de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 15 (Plus). Het ontwerp van de camera’s blijft eveneens hetzelfde. Apple kiest naar verluidt voor een verticaal camera-eiland, waarbij de lenzen recht onder elkaar geplaatst worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Always-on scherm

Het scherm krijgt bij de iPhone 17 een grote upgrade. Waar het always-on scherm jarenlang een exclusieve functie voor de Pro-modellen was, komt daar bij de iPhone 17 verandering in. De iPhone 17 wordt het eerste reguliere model met ProMotion, waardoor always-on voor het eerst naar de ‘normale’ iPhone komt. Dit is een grote verbetering, want dat betekent dat het scherm een verversingssnelheid van 120Hz krijgt.

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max waren de eerste iPhones met ProMotion. Voordelen van een hogere verversingssnelheid zijn dat animaties soepeler draaien en dat het toestel ondersteuning heeft voor always-on. Met deze functie blijft het scherm – zoals de naam al doet vermoeden – altijd aan. Zo blijft de tijd zichtbaar en kun je meldingen altijd aflezen. Dit is een grote upgrade, want je hebt dit jaar dus geen iPhone 17 Pro (Max) meer nodig voor een always-on scherm.

Release van de iPhone 17

Met een 24-megapixelcamera en een always-on scherm komen er grote upgrades naar de iPhone 17. Het is al jaren de verwachting dat de reguliere iPhones ondersteuning krijgen voor ProMotion, dat bij de iPhone 17 eindelijk lijkt te gebeuren. Dat wordt ook wel tijd, want veel (goedkopere) Android-toestellen beschikken al veel langer over een always-on scherm. In 2025 geldt dat ook voor alle nieuwe iPhone 17-modellen.

Apple presenteert de nieuwe iPhones traditiegetrouw in september. Die maand weten we welke upgrades naar de iPhone 17 komen én wat het ontwerp van de telefoon wordt. Ben je benieuwd wanneer Apple de volgende iPhone precies aankondigt? Lees dan hier onze verwachtingen voor de release van de iPhone 17! Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!