Elke versie van de iPhone 17 krijgen volgens geruchten een upgrade die we al veel langer hadden gewild. Dit gaat er veranderen.

iPhone 17 krijgt een upgrade waar we al heel lang op wachten

Volgens Apple-analist Jeff Pu gaat elk van de vier iPhone 17-modellen een interessante upgrade krijgen. Bij elk toestel wordt de frontcamera namelijk een stuk beter. Die gaat van 12 megapixel naar 24 megapixel.

Pu deelde meer nog wat meer info, want hij zei ook welke iPhones de upgrade gaan krijgen. Dit zijn de iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Het is overigens niet bekend of er een iPhone 17 Plus gaat komen, of dat we straks misschien toch een iPhone 17 Air of Ultra gaan krijgen.

Ook doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo heeft gezegd dat op z’n minst één van de iPhone 17-modellen een frontcamera van 24 megapixel gaat krijgen. Volgens Kuo zal dit de beeldkwaliteit ‘flink verbeteren’. Omdat meerdere bronnen dit gerucht nu bevestigen, lijkt de nieuwe selfie-camera vrijwel zeker te komen.

Met de nieuwe upgrade voor de iPhone 17 kun je betere selfies maken en heb je zelfs na het bijsnijden van de foto nog een behoorlijk kwaliteit over. Ook bestaat de lens van de nieuwe camera in de iPhone 17 uit meer onderdelen, dat de beeldkwaliteit nog verder kan verbeteren.

De iPhone 17 wordt pas in september van 2025 verwacht. We moeten dus nog wel even wachten voordat we het zeker weten. Binnenkort verschijnt eerst nog de iPhone 16. Ook bij deze iPhone verwachten we aardig wat upgrades. Jammer genoeg lijkt het er dus wel op dat bij de selfie-camera alles bij hetzelfde blijft. Wanneer we de iPhone 16 precies verwachten, lees je in het artikel hieronder.

