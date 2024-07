iPhone 17 Ultra (of toch een Slim of Air?): zo ziet de line-up eruit

Er duiken steeds meer geruchten op over een iPhone 17 Ultra. Gaat hij écht zo heten of krijgt deze iPhone toch een andere naam? Dit zeggen de geruchten.

Komt er een iPhone 17 Ultra (of toch een Slim of Air?)

We moeten nog tot 2025 wachten tot de iPhone 17 verschijnt, maar de geruchtenmolen draait nu al op volle toeren. Volgens eerdere berichten is Apple van plan om een iPhone 17 Ultra uit te brengen. Maar er zijn inmiddels berichten die zeggen dat Apple met een iPhone Air of iPhone Slim gaat komen. Wat is er aan de hand?

Bij de iPhone 17-serie ontbreekt een iPhone 17 Plus. In plaats daarvan komt er een nieuwe, vierde iPhone. Deze vierde iPhone 17 komt dus naast de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

Eerdere geruchten denken dat deze vierde iPhone 17 de Ultra gaat worden. Volgens deze berichten krijgt deze iPhone een nieuwe look, die ook echt anders is dan de rest van de iPhone 17-toestellen.

Verder zijn de verwachtingen dat hij een ultradun design krijgt, vergelijkbaar met de dunne iPad Pro met M4. Er komt een nieuwe camera in het toestel en de prijs gaat omhoog. Verwacht wordt dat de iPhone 17 Ultra een net zo’n grote sprong voorwaarts wordt als de iPhone X toen was.

Toch zeggen andere geruchten dat deze iPhone zich tussen de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (Max) gaat wringen. De verwachtingen zijn dat deze iPhone een A19-chip krijgt, maar dat de iPhone 17 Pro (Max) een betere A19 Pro onder de motorkap hebben. Daarnaast krijgen de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max 12 GB werkgeheugen, terwijl de iPhone 17 Ultra ‘slechts’ 8 GB heeft.

Deze iPhone krijgt dus niet de allerbeste hardware en daarom past de naam iPhone 17 Ultra niet echt bij dit toestel. Dit is ook de reden dat steeds meer geruchten zeggen dat dit toestel ook als naam iPhone Air of iPhone Slim kan krijgen. Wat het uiteindelijk gaat worden is natuurlijk nog even koffiedik kijken, maar het is wel goed om te zien dat het lijkt dat Apple weer een keer een flinke aanpassing gaat maken.