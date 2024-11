Volgens geruchten gaat bij de iPhone 17 de fysieke simkaart in meer landen verdwijnen. Maar waarom eigenlijk?

Geen fysieke simkaart meer voor de iPhone 17

Het lijkt erop dat Apple van plan is om in meer landen het slot voor de fysieke simkaart te verwijderen. Het is dan niet meer mogelijk om een fysiek simkaartje in je iPhone te gebruiken. Je bent dan aangewezen op het gebruik van een ‘embedded sim’, oftewel een eSIM. Dit is een digitale simkaart die in je iPhone ingebouwd zit.

Zolang je dezelfde telefoon blijft gebruiken, hoef je je geen zorgen meer te maken over het wisselen van je simkaart. Wil je overstappen naar een andere telecomprovider? Geen probleem! Je eSIM wordt automatisch aangepast aan je nieuwe provider. Heb je een nieuwe telefoon op het oog? Dan verhuist je eSIM net zo makkelijk mee naar je nieuwe toestel.

In één land hebben iPhones al geen ondersteuning meer voor fysieke simkaartjes. Dit is in Amerika zo. Daar hebben alle iPhone 14-modellen of nieuwer geen simkaart meer. Maar daar lijkt nu verandering in te komen met de iPhone 17-lancering.

iPhone 17 Air prototypes zonder simkaartslot

Volgens een bericht van The Information hebben prototypes van de iPhone 17 Air geen simkaartslot meer. Dit zou dan ook betekenen dat (deze versie van) de iPhone 17 misschien niet verkocht gaat worden in China. Daar is namelijk het gebruik van eSIM’s in smartphones verboden. Daar kan in de toekomst natuurlijk nog verandering in komen.

Veiliger dan een reguliere simkaart

Volgens Apple is eSIM veiliger dan een reguliere simkaart. In tegenstelling tot de fysieke simkaarten kan een eSIM niet zomaar worden verwijderd van een iPhone die is gestolen (of verloren). Interessant detail: er kunnen in totaal acht eSIM’s op een iPhone gebruikt worden.

Als het simkaartslot gaat verdwijnen is je iPhone ook beter bestand tegen water en stof. Met het verwijderen van de fysieke simkaart komt bovendien ruimte vrij in de iPhone 17 Air die Apple goed kan gebruiken.