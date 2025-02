Alle modellen van de iPhone 17-serie krijgen een heel nieuw design

Het design van de iPhone 17-serie die later dit jaar verschijnt, wordt door Apple flink onder handen genomen. Dit is wat we nu weten.

Nieuw design voor de iPhone 17-serie

Er gaan al lange tijd geruchten over hoe het ontwerp van de iPhone 17-serie er precies uit komt te zien. Het eerste grote gerucht over de ontwerpwijzigingen van de iPhone 17-serie kwam van The Information. Die zei in november vorig jaar dat de achterkant van de iPhone 17 Pro-modellen een nieuw ontwerp van deels aluminium, deels glas krijgt. De bovenste helft van de achterkant wordt gemaakt van aluminium, met een rechthoekig camera-eiland van aluminium. De onderste helft van glas blijft om draadloos opladen te ondersteunen.

iPhone 17 Pro: nieuw camera-eiland

Vorige week deelde Jon Prosser van FrontPageTech een afbeelding (render) van de iPhone 17 Pro. De drie camera’s aan de achterkant van de iPhone 17 Pro zijn daar in de bekende driehoekige opstelling geplaatst, maar wel in een nieuw rechthoekig camera-eiland. En dat camera-eiland loopt helemaal over de achterkant van het toestel. De ultradunne iPhone 17 Air zou volgens de geruchten ook een horizontaal camera-eiland aan de achterkant hebben.

Dit wordt ondersteund door een nieuw beeld van 3D-kunstenaar en ontwikkelaar Asher Dipprey. Op een afbeelding (zie hierboven) die hij heeft gecreëerd, heeft de iPhone 17 Pro een camera-eiland krijgen over bijna de volledige breedte van de telefoon, maar met behoud van de driehoekige lensopstelling.

De beelden lijken gebaseerd te zijn op een geclaimde CAD-afbeelding die vorige maand circuleerde. Leaker Majin Bu zei toen dat de afbeelding zelf nep was – een mening die werd onderschreven door Mark Gurman van Bloomberg – maar dat het wel het algemene ontwerp van echte CAD-afbeeldingen weergaf.

iPhone 17 Air

In een nieuw bericht zegt ook Weibo-gebruiker Digital Chat Station dat het ontwerp van de iPhone-serie dit jaar aanzienlijk zal veranderen. Niet alleen de reguliere iPhone 17 maar ook de iPhone 17 Air krijgt volgens hem een horizontaal, staafvormig ontwerp aan de achterkant. Dat is ongetwijfeld een verwijzing naar het langwerpige camera-eiland. Ook hiervan heeft Jon Prosser van FrontPageTech een afbeelding gedeeld.

De Weibo-post verwijst daarnaast nog naar een groot vouwbaar model, wat de concurrentie op de markt zou moeten vergroten. Het account heeft eerder nauwkeurige informatie gepost over het display van de iPhone 12 mini en de verbeterde sensor van de iPhone 15. Of Digital Chat Station ook gelijk heeft over een vouwbaar model, zal de tijd leren. De iPhone 17-serie wordt zoals altijd in de herfst verwacht.