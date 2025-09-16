Scherm van de iPhone 17-serie: groter, helderder en zuiniger

Het scherm van de iPhone 17 heeft – letterlijk – een grote upgrade gekregen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen bij het nieuwe display!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm van iPhone 17-serie

Apple heeft de iPhone 17-serie aangekondigd! Alle nieuwe iPhones zijn voorzien van geavanceerde functies én verbeterde displays. Zowel de reguliere iPhone 17 als de iPhone 17 Pro (Max) heeft een verbeterd scherm. Bij de extreem dunne iPhone Air heeft Apple voor een compleet nieuw 6,5-inch display gekozen. Benieuwd naar alle verbeteringen? Dit moet je weten over alle schermen van de iPhone 17-serie!

1. iPhone 17

De iPhone 17 beschikt over een 6,3-inch Super Retina XDR-display. Dat is een slag groter dan het scherm van de iPhone 16, dat nog een afmeting van 6,1 inch had. De belangrijkste verandering bij het nieuwe scherm van de iPhone 17 is de ondersteuning voor ProMotion, waardoor het display een verversingssnelheid van 120 Hz heeft. Ter vergelijking: bij de iPhone 16 was dat de helft met 60 Hz. Om krasjes hoef je geen zorgen te hebben, want de iPhone 17 kan door het Ceramic Shield 2-glas veel beter tegen krasjes.

ProMotion was de afgelopen jaren exclusief voor de Pro-modellen, maar daar brengt de iPhone 17 verandering in. De reguliere iPhone heeft in 2025 voor het eerst een always-on scherm, waardoor de tijd altijd zichtbaar blijft op het scherm. Dit is vooral een voordeel als je de stand-by modus activeert, die je iPhone verandert in een volwaardige wekker. Het scherm heeft een hoge piekhelderheid van 3000 nits, dus je kunt de telefoon ook in fel zonlicht probleemloos aflezen.

2. iPhone Air

De dunste iPhone ooit is voorzien van een 6,5-inch Super Retina XDR-display. Dit scherm heeft net als de iPhone 17 een verversingssnelheid van 120 Hz, met als laagste een energiezuinige 1 Hz. Dat betekent dat de iPhone Air eveneens ondersteuning heeft voor ProMotion, waardoor animaties op het scherm soepel werken. Met een piekhelderheid van 3000 nits blijft het display goed zichtbaar bij fel omgevingslicht.

De iPhone Air heeft Ceramic Shield 2-glas aan de voorzijde, dat meerdere voordelen heeft. Het sterke glas is beter bestand tegen krassen, volgens Apple zelfs tot 3x beter dan eerdere displays. Daarnaast zorgt Ceramic Shield 2 voor minder weerspiegelingen op het scherm. De iPhone 17 en iPhone Air beschikken dus over vrijwel dezelfde schermen, maar het display bij de iPhone Air is een slag groter.

3. iPhone 17 Pro (Max)

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we soortgelijke schermen als bij de iPhone 17 en de iPhone Air. Beide Pro-modellen beschikken over Ceramic Shield 2-glas, dat de toestellen beter moet beschermen tegen krasjes en andere beschadigingen. De piekhelderheid ligt bij de beste iPhones van 2025 op 3000 nits, maar kan verlaagd worden naar het energiezuinigere 1 nit. De Pro-modellen hebben traditiegetrouw ondersteuning voor ProMotion en zijn voorzien van een always-on scherm.

De iPhone 17 Pro heeft met een 6,3-inch scherm hetzelfde formaat als de iPhone 17. Bij de iPhone 17 Pro Max is het display groter, dat toestel heeft een 6,9-inch display. Het is daarmee de geavanceerdste én grootste iPhone van het jaar. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we het Ceramic Shield 2-glas overigens ook terug aan de achterzijde, waarmee de telefoon 4x beter beschermd is tegen krassen dan eerdere iPhones.

Release van de iPhone 17

We zien een aantal langverwachte verbeteringen bij het scherm van de iPhone 17, want het reguliere model heeft eindelijk een always-on scherm met ProMotion. Dat is een groot voordeel, je hoeft nu geen iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max meer te halen voor het geavanceerde scherm. Bij de Pro-modellen zien we eveneens verbeteringen, met een hogere piekhelderheid en het Ceramic Shield 2-glas.

Ben je enthousiast over het scherm van de iPhone 17-serie? En ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te halen? In dat geval hebben we goed nieuws, want de voorverkoop van de iPhone 17 is al begonnen. Je kunt de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max al bij verschillende aanbieders halen, zodat je jouw volgende telefoon als eerste in huis hebt. Benieuwd waar je de nieuwe iPhones kunt halen? Bekijk hier de pre-order van de iPhone 17.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.