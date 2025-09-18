iPhone 17 Pro én iPhone Air hebben nu al een probleem: dit is er aan de hand

De iPhone 17 Pro en de iPhone Air zijn gloednieuw, maar hebben nu al een irritant probleem met de camera. Hoe gaat Apple dit oplossen?

iPhone 17 Pro én iPhone Air hebben nu al een irritant probleem: dit is er aan de hand

De gloednieuwe iPhone 17 Pro (€ 1.329,-) en de iPhone Air (€ 1.229,-) hebben nu al een vervelend probleem met de camera. Je krijgt dan zo nu en dan bij het maken van een foto een zwarte plek of witte lijntjes op het uiteindelijke plaatje te zien. Het is niet bekend of de reguliere iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max hier ook last van hebben.

Het probleem bij de iPhone 17 Pro en iPhone Air komt vooral voor als je foto’s maakt met heel fel licht op de achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan een groot, fel scherm tijdens een concert. Apple weet echter van het probleem en heeft inmiddels al een oplossing.

Gelukkig kan het met een software-update opgelost worden. Maar het dus nog wel even afwachten tot de update van Apple ook daadwerkelijk te downloaden is. Waarschijnlijk zal het iPhone 17 Pro-probleem met de update naar iOS 26.1 opgelost zijn.

iPhone Air in het kort

Apple heeft voor het eerst in jaren een volledig nieuw iPhone-model gepresenteerd: de iPhone Air. Het toestel is de dunste iPhone tot nu toe, met een dikte van slechts 5,6 millimeter. De behuizing is vervaardigd uit titanium en het apparaat beschikt over een 6,5-inch display. Het scherm ondersteunt ProMotion en biedt een always-on functie.

iPhone 17 Pro in het kort

De iPhone 17 Pro heeft een paar toffe upgrades, zowel van binnen als van buiten. Het toestel heeft maar liefst drie 48-megapixelcamera’s aan boord en een A19 Pro-chip. Ook is het camerablok aan de achterkant breder geworden. Je kunt nu ook tot wel 8x inzoomen zonder dat je foto’s aan scherpte verliezen.